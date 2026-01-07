奴才自製「一貓食包廂」　放飯秒客滿3顆圓滾滾屁屁外露

▲一貓一格用餐超有秩序。（圖／大汗股份有限公司@kddh_ql提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



你也是心靈手巧的奴才嗎？台南市的飼主秘斯利用紙箱切割做成三格空間來放置餵食器，在家中開張「一貓食」飼料隔間，彷彿與國外知名的拉麵相似。三隻米克斯貓貓「大汗」、「多莉」和「多汁」也超級捧場，一試成主顧。貼文發出後引來不少網友大讚，原來毛孩們一起吃飯也能如此有秩序。

▲多莉（左）最愛吃罐頭、多汁（中）喜歡飼料、大汗（右）什麼都愛吃，包含飼主秘斯的美食。



飼主秘斯和《ETtoday寵物雲》分享，三隻寶貝都超級親人，5歲的大汗十分聰明，貪吃愛撒嬌，9歲的多汁極度喜歡被摸摸，同樣9歲的多莉只喜歡主人，其他隻貓靠近會開揍。其實基本上牠們的感情都還算很不錯，偶爾才會打打鬧鬧，也常常窩在一起睡覺，彼此已是難分難捨的家人。

▲飼主分享，毛色相近的兩寶分辨方式為多汁（左）眼睛大最胖、大汗（右）表情總是「眼神死」。

飼主巧手改造紙箱 廢物利用超成功

秘斯提到，當時正為了3台自動餵食器的放置而發愁，剛好手邊有剩下裝著「超巨大貓抓樓」的紙箱，就拿來利用。經過簡易切割後，稍加修整並放上小小門簾，小貓餐廳便初見雛型。剛開始的三隻毛寶還不知道這些是什麼東西，不過一聽見飼料掉落聲就秒懂。本就不太會搶食的牠們在使用時也不會有吵架的問題，一貓一格的畫面萌翻一票網友。

▲超萌的隔間其實是飼主親手製作。

貼文在Threads上發佈後獲得3.7萬次瀏覽數，可愛的一幕讓許多網友笑翻，紛紛表示「可以加麵嗎XD」、「這間分店在哪裡？想去」、「好有秩序」、「我曾經也想這樣，但我家總有失控的喵會搶食」、「我家的紙箱很快就被抓到沒了」，釣出不少貓奴的共鳴，同時羨慕飼主居然有三隻會乖乖吃飯的天使毛孩。