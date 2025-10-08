虎斑幼貓路邊淋雨！被幸運收編　兩年後從「營養不良」胖成海豹

▲Jo Jo 在愛的滋潤下變成海豹。（圖／Threads@_imyeeeting_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

你家也有「海豹喵」嗎？2歲的虎斑貓「Jo Jo」，在幼貓時期獨自在外流浪，直到幸運遇見如今的主人「YT」，才擁有屬於自己永遠的家。剛回家的寶貝患有嚴重的貓癬，健康狀態也是極度營養不良，看上去非常瘦弱。經過媽咪兩年來愛的照顧，營養豐富的Jo Jo現在胖到像是一隻海豹，可愛的強烈對比引發熱議。

▲YT和家人給予Jo Jo 無限的愛。



YT和《ETtoday寵物雲》分享，與Jo Jo的初次相遇是在公司，當時她聽見辦公室外一直有貓咪的叫聲，並持續了兩天之久，起前往查看才發現一隻幼貓正在淋雨。遠遠觀察一陣子後確認附近沒有母貓靠近，才將牠撿回家照顧。小小的Jo Jo罹患嚴重的皮膚病「貓癬」，雖然身材瘦小卻有十足的活動力。

▲Jo Jo 剛回家時患有嚴重的貓癬。



根據《新北市動物保護防疫處》資料顯示，貓癬最常發生在幼貓身上，其次為體況較差的成貓。當貓臉部與耳朵周圍、四肢趾爪和軀幹等部位出現脫毛區域呈現不規則圓形，這些就是典型被感染症狀。這是一種傳染力極強的皮膚病，為黴菌感染，不只會傳染給動物，就連人類也很容易中獎，一旦寵物患病就需要十足的營養和耐心去照顧。

▲媽咪YT幫寶貝澄清「胖是因為角度問題」，笑倒一片網友。



Jo Jo的個性黏人但傲嬌，看見YT時會去蹭桌腳示意討摸摸，就是不肯直接蹭媽咪。恢復健康後的寶貝最喜歡吃凍乾，每天都會守在零食櫃旁一直叫，沒吃到不會罷休。貪吃的習慣也讓Jo Jo的體重來到6.8公斤，與幼時對比讓不少網友笑翻，紛紛表示「原本那隻不養了嗎？」「 這叫營養儲蓄」、「什麼養法可以把貓養成海豹」、「養到沒脖子了」，不過YT也逗趣的在底下幫毛孩澄清，其實是角度問題看起來胖，該貼文共獲77萬次瀏覽數。