奴才捐血被告知「不能搬重物」　抱自家大肚橘貓：7.7公斤算嗎？

▲ 我家這隻算重物嗎？（圖／網友＠wen_chih_chin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

是誰說大橘微重！來自台北市的米克斯橘貓「五金」，是一隻被收編回家的貓貓。這天奴才去捐血，回家後第一件事就是抱家中的毛寶貝。後知後覺才想起有被護理師告知不能搬重物，於是PO文提問「我家這隻7.7公斤的算嗎？」，只見畫面中爸爸抱著厭世的五金，配上貓貓豐腴的身材，父子神似的模樣讓網友笑翻。





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▲ 五金目前正在控制體重當中，回家至今已經增胖2公斤。（圖／網友＠wen_chih_chin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



不挑食的五金，幾乎什麼都吃，也就是因為「來食不拒」的個性，導致從剛回家的全身肌肉男變成現在的控制體重小鮮肉。五金的脾氣超級好，連去動物醫院抽血都能主動翻肚肚撒嬌，甚至是直接睡著，乖巧到讓獸醫師都傻眼。不過由於體重的飛速成長，目前家中四隻喵中只有五金需要體控，媽媽都會幫牠特製餐點，只能暫時看著其他三喵「吃buffet」。

▲ 五金的脾氣非常好，連剛回家時被原住喵揍都不還手。（圖／網友＠wen_chih_chin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主笑道幫五金解釋「結紮後就變西洋梨了」，剛認識的五金只有5.4公斤，直到現在已經增多2公斤左右，可見過得非常幸福。2024年，飼主一家人前往新竹露營，回程的途中遇見了獨自一喵孤零零的五金。本來還怕浪貓會影響原住喵的健康，幸好在檢查後發現只有輕微的跳蚤及腳掌燙傷的狀況，研判是剛被棄養沒多久，再三思考後一家人仍決定將牠收編回家。

▲五金（右）和新成員的感情很好，也算是促使家中再增新喵的契機之一。（圖／網友＠wen_chih_chin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



因緣際會下，又暫時收養一隻小橘貓，沒想到因為小貓非常黏五金，於是乎也決定再收編一隻新成員。五金的出現治癒了一家人，意想不到的相遇方式讓爸媽都覺得很幸運，感謝牠的出現以及陪伴。雖然牠很貪吃，隨時隨地都在找吃的，好吃懶動，不過都有在定期健康檢查，血檢指數也都正常，是很健康的寶貝。

▲一家人都很感謝喵星人的到來，緣分來了擋都擋不住。（圖／網友＠wen_chih_chin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



貼文在Threads上分享後獲得了4萬次的瀏覽數，引來不少網友留言「你們外表相似度太高了吧」、「越看越覺得…你們是兄弟吧」、「無奈的表情」、「你們有血緣關係嗎？」、「表情配上肚子好有戲」，飼主同時也想呼籲大家，領養代替購買，愛牠就要陪牠走向生命的盡頭，千萬別因為被新鮮感沖昏頭而隨意飼養，也不要隨意棄養。