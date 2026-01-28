ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

@barkstreetboys_ If you’ve had a golden retriever pup a similar weight, how big are they fully grown? ???? #goldenretriever #goldenretrieverpuppy #bigpuppy #bigbreedpuppy ♬ original sound - Prime Video UKIE

記者賈沐蓉／綜合報導

黃金獵犬Enzo還是隻7個月大的小朋友，發育速度驚人的牠「噸位」已達38.7公斤。當牠被爸爸抱起來，站上體重計時二度確認時很努力地把自己縮小，露出困惑又無辜的表情。似乎在懷疑為什麼一定要曝光自己的噸位。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@barkstreetboys_）

▲Enzo才7個月大，體重卻已經快39公斤。（圖／翻攝自TikTok／@barkstreetboys_）

只是骨架大不是胖

綜合外媒報導，飼主家一共有四隻黃金獵犬，牠與兄弟Rory同時加入這個大家庭，吃的飼料成分與份量完全一致，但體型就是比牠大一個尺寸，甚至還超過家裡另外兩隻更年長的狗狗。Enzo的媽媽凱蒂在留言中解釋，Enzo屬於「展示犬系」黃金獵犬，天生體型較大。自己雖然早有心理準備，實際目睹後仍超出預期，所幸經獸醫確認牠目前相當健康。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@barkstreetboys_）

▲家裡共有4隻黃金獵犬。（圖／翻攝自TikTok／@barkstreetboys_）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@barkstreetboys_）

▲Enzo與兄弟Rory剛來到家的樣子，當時身體還差不多大。（圖／翻攝自TikTok／@barkstreetboys_）

為了好好照顧這位「體型超齡的大寶寶」，凱蒂表示自己餵食前都會先替飼料秤重，確保營養充足卻不過量，並與家中其他狗狗一同定期補充保健品，預防未來可能出現的髖關節問題。不少網友也曬出自己家的巨犬，「我家9個月，30公斤」、「5個月就21公斤了」、「只要牠們健康快樂就足夠了」。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@barkstreetboys_）

▲Enzo就算已經很大隻，還是喜歡窩在前輩狗狗的身邊撒嬌。（圖／翻攝自TikTok／@barkstreetboys_）

關鍵字： 黃金獵犬體重巨型犬飼養健康

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

