以為是最愛把拔　拉布拉多跳上床見「備胎馬麻」秒變臉：是你啊

以為是最愛把拔　拉布拉多跳上床見「備胎馬麻」秒變臉：是你啊。（圖／翻攝自TikTok／harlowthefluffmix）

▲拉拉發現床上是馬麻後，表情差超多。（圖／翻攝自TikTok／harlowthefluffmix）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網友分享，家中拉布拉多犬開心跳上床想找「最愛的主人」，結果發現躺在床上的人是她後居然立刻變臉，狗狗明顯的反應，讓她發現原來自己在愛犬心中不是第一名而是「備胎」真相。

網友@harlowthefluffmix近來在網路上分享，家中拉布拉多混種犬哈洛(Harlow)的爆笑影片。影片中可看到，想和把拔玩的哈洛進去房間後，一臉期待跳上床，結果發現躲在棉被下的人是馬麻，竟然當場變臉。

@harlowthefluffmix Still grateful to be runner up #dogsoftiktok #dogslife #pov ♬ original sound - HarlowTheFluffMix

哈洛發現自己受騙後，不但原本開心的笑臉立刻垮了下來，還轉過身去生悶氣，讓女主人無奈表示，「你的狗以為要迎接最愛主人，結果發現是備用人類」，雖然自己在狗狗心中是第二名，還是心懷感激接受。

影片獲得800多萬點閱，許多網友被可愛影片逗笑留言表示，「狗狗：喔，原來是你啊」、「狗狗瞬間眼神死」。還有網友安慰原PO，「我也是家中寵物犬的備胎，我懂你」、「我家狗也比較喜歡我男友，我也是第二名」。

關鍵字： 寵物拉布拉多犬備胎主人Harlow

