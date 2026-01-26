ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團
黑狗開心出遊發現「被載回收容所」　秒露哀傷眼神700萬網心碎

黑狗開心出遊發現「被載回收容所」　秒露哀傷眼神700萬網心碎。（圖／翻攝自TikTok／emmaaaa00006）

▲黑狗發現要回到收容所，變得落寞。（圖／翻攝自TikTok／emmaaaa00006）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州收容所分享一則令人心碎的影片，一隻叫做Holly Paws的黑狗自從來到收容所後都沒有機會離開，所以志工好心帶牠外出一天遊玩，然而當假期結束，狗狗發現自己又要回到收容所時，忍不住露出了難過表情。

 發現要回到收容所　黑狗眼神令人心碎



佛州動物收容所Polk County Bully Project志工艾瑪(Emma)在網路上分享，她帶著羅威那犬Holly Paws外出遊玩一天，然而當狗狗發現自己再度回到收容所時，表情卻讓人心碎。

@emmaaaa00006 let’s get this sweet girl home???????? I wish I could take her & this broke my heart but hoping this video brings holly paws to her forever home ❤️❤️ pls dm me if you’re interested- she’s literally perfect #shelter #shelterdog #rescuedog #rescue #fyp ♬ original sound - Hey Chat

影片中可看到，坐在車上的Holly Paws，當牠發現自己要被載回收容所時，眼神忍不住變得悲傷起來，艾瑪心疼地摸摸牠的頭，而懂事的Holly Paws沒有哭也沒有大鬧，只是靜靜地接受這一切。

影片曝光後爆紅　志工盼幫助更多浪浪找到家

影片曝光後獲得700多萬點閱，許多網友留言關心Holly Paws後來情況，「在哪家收容所？我要去接牠」、「快帶牠回家」、「狗狗後來還好嗎？和其他狗狗相處得好嗎」。

艾瑪表示，原本在別家收容所生活的Holly Paws被安樂死前，及時獲得現在收容所的幫助，過著比以前要快樂很多的生活，「牠很愛現在的收容所人員和所有狗朋友，但這就像是玩得很開心時要離開朋友家一樣，難免會有點落寞，一段時間後就會好多了」。她希望藉由自己的影片，能幫助收容所中的動物能更快找到新家。

關鍵字： 黑狗動物收容所志工領養Holly PawsPolk County Bully Project

