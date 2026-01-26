一年捕食千鼠！屏東黑鳶幼鳥疑中毒倒臥田間 緊急送醫搶救

▲新吉段黑翅鳶捕鼠。（圖／新園鄉公所提供）

屏東縣新園鄉內庄村陳啟惠村長，1月23日巡視農田時，發現一隻黑鳶幼鳥倒臥田間、疑似受傷無法飛行，隨即通報新園鄉公所協助處理。公所第一時間通報屏東縣政府動物保護防疫所，並緊急後送至國立屏東科技大學野生動物收容中心救治。經獸醫檢查，幼鳥疑似因誤食含藥獵物導致中毒，目前狀況已改善。這也凸顯透過設置猛禽棲架，以生態方式防治鼠害，可以兼顧農業生產與環境永續。

新園鄉公所表示，目前正值屏東地區水稻插秧期，農民為防治病蟲害，田間常使用除草劑與殺蟲劑，若鳥類誤食體內殘留藥劑的昆蟲或鼠類，便可能造成中毒甚至死亡。為減少使用毒鼠藥對生態的衝擊，公所自去年度起於轄內設置兩座「猛禽棲架」，作為猛禽停棲與覓食據點，透過掠食者與獵物的自然關係，建立友善且永續的生物防治機制。

依據新園鄉114年度設置棲架調查成果顯示，棲架周邊已記錄到11種以上鳥類，包括黑翅鳶、紅尾伯勞、紅隼、棕扇尾鶯、白頭翁、藍磯鶇、樹鵲、灰頭椋鳥、白尾八哥、家八哥、夜鷺、褐頭鷦鶯、夜鷹、綠繡眼、赤腰燕、紅鳩及麻雀等，累計有效影像達1,278張，而且日夜皆有鳥類活動紀錄。

調查期間亦拍攝到黑翅鳶捕捉鼠類畫面，顯示猛禽已在當地形成穩定族群。據研究，一隻黑翅鳶一年可捕食上千隻鼠類，白天由黑翅鳶、紅隼等日行性猛禽負責捕鼠，夜間則由夜行性猛禽接力，形成全天候的「天然防鼠網」，以生態方式取代毒藥，達到人、農業與自然共存的目標。

為持續推動友善農業，新園鄉公所今年將於新吉段及上烏龍段持續設置猛禽棲架，並聘請「儲備植物醫師」進駐公所，於每週一至週五提供農民免費病蟲害診斷、合理用藥及施肥建議，協助農友降低農藥使用量，朝向永續農業邁進。

該公所表示，農業生產與生態保育並非對立，只要透過正確管理與友善耕作方式，就能兼顧收成與環境保護，邀請鄉親共同守護這片土地，為生態永續盡一份心力。