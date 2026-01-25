ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
「尾巴掛勾」卡玩具拿不掉　汪禮貌找爸：可以幫幫我嗎？

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位鏟屎官居家辦公時，遇見了一場可愛的小插曲。家裡的馬爾濟思白飯（ライス）看到爸爸需要專心，懂事的自己叼著玩具在一旁殺時間。沒想到尾巴不小心變成天然掛勾，害玩具卡住怎麼甩都甩不掉，只好一臉抱歉地跑去打擾爸爸。

▲。（圖／翻攝自X／@rice_0520）

▲白飯發現玩具掛在尾巴上拿不掉，很有禮貌的跑去找爸爸求助。（圖／翻攝自X／@rice_0520）

遇見困難不吵不鬧乖乖等

白飯發現情況不對勁後，而是默默走到爸爸身邊站好，乖巧地用眼神請他暫時放下工作，家裡另一隻叫做隔間肉（ハラミ）的狗狗還在看熱鬧。只見白飯她尾巴突出身體末端的那一小節，剛好將玩具穩固地卡在屁股上，造成現在想逃也逃不了的窘境。目前這篇可愛的貼文已在Ｘ累積超過95萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@rice_0520）

▲白飯用眼神跟上班中的爸爸求救，旁邊還有另一隻狗狗在看熱鬧。（圖／翻攝自X／@rice_0520）

▲。（圖／翻攝自X／@rice_0520）

▲白飯經常在爸爸工作時陪在旁邊。（圖／翻攝自X／@rice_0520）

最讓網友融化的則是白飯全程的「高情商表現」，知道爸爸在忙的牠不吵不鬧，只是安靜地看著飼主表示自己需要幫忙。牠禮貌又充滿歉意的模樣也讓許多人大呼可愛，「尷尬地求救哈哈」、「不好意思打擾了，可以幫忙拿一下嗎」、「超級可愛呢」。

▲。（圖／翻攝自X／@rice_0520）

▲家裡除了白飯外，共有3隻狗狗。（圖／翻攝自X／@rice_0520）

馬爾濟思居家辦公萌寵狗狗趣事高情商

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

