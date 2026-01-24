ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

郵差怎麼投信都失敗！　喵星人出手狂擋奴才寫信幫道歉

@frankieunsupervised PT 1 - Frankie & the mailman “officially” meeting! Can you guess what the mailman’s name is or what his favorite cookie is?? #frankievsmailman #catsoftiktok #cattok #viral #fyp ♬ Manamana THE MUPPETS - FzSoundFactory

記者李依融／綜合報導

美國郵差史密斯(Andrew Smith)每天都在熟悉路線上送信，然而其中一戶人家卻讓他需要特別打起精神，因為貓咪「法蘭基(Frankie)」總愛跟他作對，每次他把信塞進信箱，就會立刻遭遇阻攔，讓日常的投遞工作增添許多挑戰。

法蘭基的飼主在Tiktok@frankieunsupervised分享一段影片，只要郵差上門送信，黑貓法蘭基就一定會在門口攔截，這已是幾乎每天上演的插曲。從門外的監視器能看到，郵差想把信投遞進信箱，卻怎麼試都塞不進去，總會被一股「奇異力量」拒於門外，而家門內的畫面一樣精采，法蘭基用爪子勾住信箱，對外面嘶嘶叫，彷彿在守護家裡不被外物入侵，連媽媽都無奈地說「這位郵差應該被加薪」。

@frankieunsupervised @user073368894 didn’t have mail today but that didn’t stop frankie from staying posted at the slot all day #frankievsmailman #cattok #funnyanimals #catsoftiktok #fyp ♬ Heartwarming, everyday, funny BGM(1194980) - K's note

因此法蘭基的飼主留下一封信，上面寫道「很抱歉我們的貓法蘭基很調皮，牠很瘋狂，但是很可愛！想請問你最喜歡的餅乾口味，想好好跟你道謝。」史密斯也回覆自己的名字，並說自己最喜歡白巧克力堅果餅乾。

@frankieunsupervised our mailman’s daily pov. frankie is committed to this feud. #catsoftiktok #cattok #frankievsmailman #fyp #catmom ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

後來媽媽在門外準備好餅乾，答謝郵差的耐心與包容，而法蘭基在門口得到一張椅子，好讓牠能從信箱的縫觀看外面的一舉一動，法蘭基仍然每天都等待的郵差上門，真不知道牠對郵差是喜歡還是討厭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貓咪郵差攻防戰。（圖／翻攝自Tiktok@frankieunsupervised）

▲現在法蘭基得到專屬凳子，可以坐在門口等郵差來。（圖／翻攝自Tiktok@frankieunsupervised）

關鍵字： 郵差喵星人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女半夜床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑貓緊抱泰迪熊娃娃熟睡萌翻

凍未條！樹懶「縮成毛球」吹暖氣　陸龜集體變保暖燈信徒

哈士奇「髮際線分太開」頭頂全白　天生地中海超像禿掉

柴犬討食失敗「石化生悶氣」　奴才祭肉肉、牛奶牠都不理

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

主人不在家！阿金窩在角落難過　酷酷貓「突然變溫柔」安慰狗狗

水族館「星鰻惠方捲」真材實料！　幾隻塞一起內餡非常新鮮

奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告嚇到「倒退嚕」認不出媽媽

柴犬把桌腳當潔牙骨竟然啃斷了　奴才：6個月大功告成！

長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

奴才時隔20年首次嘗試瀏海　歐告嚇到「倒退嚕」認不出媽媽

郵差怎麼投信都失敗！　喵星人出手狂擋奴才寫信幫道歉

「寵物易誤食清單」懶人包　百合花、肥料都上榜居家用品超常見

柴犬討食失敗「石化生悶氣」　奴才祭肉肉、牛奶牠都不理

夫妻農場發現「全身爬滿蛆」瀕死小鹿　善良阿金當養母守護長大

哈士奇「髮際線分太開」頭頂全白　天生地中海超像禿掉

女半夜床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑貓緊抱泰迪熊娃娃熟睡萌翻

凍未條！樹懶「縮成毛球」吹暖氣　陸龜集體變保暖燈信徒

男凌晨「攜多種武器」闖民宅被比特犬嚇退　屋主看監視畫面嚇壞

銀行警報狂響以為被搶劫　警到場發現「凶手是雄鹿」混亂畫面曝

哈佛、MIT青年訪團走進立法院　張嘉郡：讓世界走進台灣、理解台灣

瑀熙出國脫了！　「挺孕肚解放比基尼」網狂讚：最美的媽媽

玩死一個陳時中之後… 鄭麗君能從「談判桌」轉台到「市民餐桌」？

攻城獅主場湧入5897人　高國豪轟22分率隊本季新高6連勝

優雅禮服亮相！　小珍奶生日會首唱新歌〈有你真好〉　

美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

快訊／4縣市大雨特報！水氣偏多雨強襲　最新警戒區曝

不只是說再見！40歲瓦林卡澳網最終章　全場起立致敬瑞士傳奇

快訊／21:32台南市東山區規模3.7「極淺層地震」　最大震度3級

台南蜜棗新加坡高島屋熱銷　黃偉哲攜手網紅直播行銷拓展海外市場

寵物動物熱門新聞

女床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑緊抱娃娃睡翻

冬季穿山甲館　動物保暖有一套

汪髮際線分太開　天生地中海髮型

柴犬剛吃飽　討食失敗石化生悶氣

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

主人不在家　酷酷貓溫暖安慰焦慮狗狗

水族館星鰻惠方捲　內餡活跳跳

奴才剪瀏海　歐告嚇到狂倒退嚕

柴犬把桌腳當潔牙骨　啃6個月斷了

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

郵差怎麼投信都失敗！喵出手狂擋

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

讀者迴響

熱門新聞

女床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑緊抱娃娃睡翻

冬季穿山甲館　動物保暖有一套

汪髮際線分太開　天生地中海髮型

柴犬剛吃飽　討食失敗石化生悶氣

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

主人不在家　酷酷貓溫暖安慰焦慮狗狗

水族館星鰻惠方捲　內餡活跳跳

奴才剪瀏海　歐告嚇到狂倒退嚕

柴犬把桌腳當潔牙骨　啃6個月斷了

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

郵差怎麼投信都失敗！喵出手狂擋

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面