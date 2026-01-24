郵差怎麼投信都失敗！　喵星人出手狂擋奴才寫信幫道歉

@frankieunsupervised PT 1 - Frankie & the mailman “officially” meeting! Can you guess what the mailman’s name is or what his favorite cookie is?? #frankievsmailman #catsoftiktok #cattok #viral #fyp ♬ Manamana THE MUPPETS - FzSoundFactory
記者李依融／綜合報導
美國郵差史密斯(Andrew Smith)每天都在熟悉路線上送信，然而其中一戶人家卻讓他需要特別打起精神，因為貓咪「法蘭基(Frankie)」總愛跟他作對，每次他把信塞進信箱，就會立刻遭遇阻攔，讓日常的投遞工作增添許多挑戰。
法蘭基的飼主在Tiktok@frankieunsupervised分享一段影片，只要郵差上門送信，黑貓法蘭基就一定會在門口攔截，這已是幾乎每天上演的插曲。從門外的監視器能看到，郵差想把信投遞進信箱，卻怎麼試都塞不進去，總會被一股「奇異力量」拒於門外，而家門內的畫面一樣精采，法蘭基用爪子勾住信箱，對外面嘶嘶叫，彷彿在守護家裡不被外物入侵，連媽媽都無奈地說「這位郵差應該被加薪」。
因此法蘭基的飼主留下一封信，上面寫道「很抱歉我們的貓法蘭基很調皮，牠很瘋狂，但是很可愛！想請問你最喜歡的餅乾口味，想好好跟你道謝。」史密斯也回覆自己的名字，並說自己最喜歡白巧克力堅果餅乾。
後來媽媽在門外準備好餅乾，答謝郵差的耐心與包容，而法蘭基在門口得到一張椅子，好讓牠能從信箱的縫觀看外面的一舉一動，法蘭基仍然每天都等待的郵差上門，真不知道牠對郵差是喜歡還是討厭。
▲現在法蘭基得到專屬凳子，可以坐在門口等郵差來。（圖／翻攝自Tiktok@frankieunsupervised）
