銀行警報狂響以為被搶劫　警到場發現「凶手是雄鹿」混亂畫面曝

▲搶銀行嫌犯竟然是一頭鹿。（圖／翻攝自 Suffolk County Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國長島警察接獲銀行竊盜警報通知，原本以為有人搶銀行，沒想到趕到現場後卻遇到了出人意料之外的嫌犯，一頭撞破玻璃的雄鹿。

銀行驚見雄鹿 員警到場圍捕

紐約州蘇福克郡(Suffolk)警方18日接到報案，緊急前往位於里奇(Ridge)當地銀行Webster Bank，沒想到在現場發現一頭受驚雄鹿，這頭雄鹿撞破玻璃，進到銀行後受困。

Officers responding to a burglary alarm at a Ridge bank were met with an unexpected intruder when a buck crashed through a window.



As the deer attempted to escape officers were able to safely lasso the animal and guide him to freedom.



Thanks to Seventh Precinct officers. pic.twitter.com/AQOr56nDF1 — Suffolk County Police Department (@SCPDHq) January 22, 2026

警方表示，這頭雄鹿進到銀行內部後，為了能夠離開結果造成一團混亂，當員警試圖捕捉時，雄鹿撞倒了更多辦公用具，還跳過桌子。

警方最後還是成功用繩子套住了雄鹿，安全將其帶出銀行，最後野放回戶外。當地居民知道消息後表示，「太瘋狂了，我每個月至少會去這家銀行2、3次」。雖然雄鹿造成大騷動，銀行後來已修復毀損物品並正常營業。