ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

▲小咕想跟媽媽睡，但人不在姐姐只好告訴牠全家都在台北。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在花蓮的米克斯「小咕」晚上想睡1樓媽媽的房間，但當天晚上她有事不在，姐姐溝通無效後只好騙牠「全家都去台北了」。聽見壞消息的小咕表情心碎，傷心的望著姐姐的臉，滿臉不敢相信連眉毛都緊皺在一起變成八字眉。

▲。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小咕：台北壞壞！綁架媽媽！！（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

不在家一律都是去台北

小咕姐姐表示，在毛孩的認知中，不論是出國、外宿，只要家人沒有回家睡覺，就代表是「去台北了」，知道今天只有姐姐陪的牠情緒低落，眼神中寫滿委屈。她也留言補充，當天因為媽媽出去聚餐，所以不能陪小咕睡覺，再加上牠不久前剛開完刀，需要家人照顧避免舔傷口，全家都非常愛牠，「所以要騙牠跟我睡啦，這樣我顧的到」。

▲。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

▲後來還是跟姐姐一起上樓了。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

▲。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

▲本名是哥吉拉Godzilla，但綽號是小咕。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

不過姐姐也急忙替小咕澄清，其實牠平時不是睡媽媽房間、就是睡自己房間，當晚最後也在姐姐房間安心入眠，「各位朋友不要擔心，牠過得真的很爽」。不少網友也表示小咕看起來真得很難過，「牠的眉毛很有戲耶！」、「都快哭出來了」、「牠應該超討厭什麼台北的鬼」。

▲。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

▲小咕散步中，在草地快樂翻肚打滾。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

關鍵字： 米克斯花蓮狗狗情緒台北

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【忘喝孟婆湯？】寶寶首次搭泰國捷運竟還知道要緊握欄杆？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

貓咪緊盯烤麵包機　烤好瞬間「嚇到起飛」變殘影逃超遠

散步中「腳底打滑」差點變落湯狗！　媽好無奈被迫提前洗澡

邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

才剛吃飽！萌貓「討價還價」求加菜　誠懇奶音媽溝通壓力山大

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

抓拍到「偷雞賊」做案現場！　腳踩贓物還整隻現殺外帶

賓士貓「假裝掰咖」騙點心　叫聲委屈得逞馬上自己痊癒

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　志工：看來是街頭老大

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

日本「海豹保安官」新人報到！　俏皮吐舌賣萌參加就職典禮

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」　小朋友誤認網笑翻

神祕守護者！浪浪每天「癡守墓前」不肯走爆紅　家屬驚：沒養狗

胸口重重的！女以為愛犬討抱　醒來發現「2.5公尺長蟒蛇」趴身上

守宮「藏在細節裡」變扁躲縫細　假裝標本每天給主人驚喜

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

「捕鼠高手」看準獵物卻被黏在陽台　竟是「黏鼠板」惹的禍

陳冠宇告假國訓中心…驚喜現身挺《冠軍之路》　親曝辛苦球員路！

潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

44年沒人繼承！信義、文山「大地主」1.4億土地全歸國庫

宜蘭集團「護照收購」賣中國14本已寄出境　外交部列管追蹤

史上第3高！信義區陸保廠C基地標脫　凱基人壽「101億」拿下地上權

MSC「櫻桃快線」船隻在廣州外海故障　大陸媒體抨擊不應派老船運送

當提摩西夏勒梅跟小勞勃道尼打對台　戲稱「沙丘末日」

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

新北市長人選拍板時程曝！鄭麗文：農曆年前完成提名「不必初選」

寵物動物熱門新聞

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

比熊逃出濃煙　媽超推毛孩防災演習

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

收編米克斯橘貓　10年來越養越毛

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

讀者迴響

熱門新聞

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

比熊逃出濃煙　媽超推毛孩防災演習

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

收編米克斯橘貓　10年來越養越毛

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

熱門寵物影片

更多
萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面