姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

▲小咕想跟媽媽睡，但人不在姐姐只好告訴牠全家都在台北。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在花蓮的米克斯「小咕」晚上想睡1樓媽媽的房間，但當天晚上她有事不在，姐姐溝通無效後只好騙牠「全家都去台北了」。聽見壞消息的小咕表情心碎，傷心的望著姐姐的臉，滿臉不敢相信連眉毛都緊皺在一起變成八字眉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小咕：台北壞壞！綁架媽媽！！（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

不在家一律都是去台北

小咕姐姐表示，在毛孩的認知中，不論是出國、外宿，只要家人沒有回家睡覺，就代表是「去台北了」，知道今天只有姐姐陪的牠情緒低落，眼神中寫滿委屈。她也留言補充，當天因為媽媽出去聚餐，所以不能陪小咕睡覺，再加上牠不久前剛開完刀，需要家人照顧避免舔傷口，全家都非常愛牠，「所以要騙牠跟我睡啦，這樣我顧的到」。

▲後來還是跟姐姐一起上樓了。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

▲本名是哥吉拉Godzilla，但綽號是小咕。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）

不過姐姐也急忙替小咕澄清，其實牠平時不是睡媽媽房間、就是睡自己房間，當晚最後也在姐姐房間安心入眠，「各位朋友不要擔心，牠過得真的很爽」。不少網友也表示小咕看起來真得很難過，「牠的眉毛很有戲耶！」、「都快哭出來了」、「牠應該超討厭什麼台北的鬼」。

▲小咕散步中，在草地快樂翻肚打滾。（圖／有點毛毛的／林小狗提供）