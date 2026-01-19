胸口重重的！女以為愛犬討抱　醒來發現「2.5公尺長蟒蛇」趴身上





▲女醒來發現蟒蛇趴身上。 （示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在房間醒來時，感覺到身上有什麼重物，沒想到竟然是一條8英尺（約2.5公尺）長蟒蛇趴在胸口，嚇得她瘋狂大罵髒話，懷疑蟒蛇可能是從窗戶偷偷爬到屋內。

翻身驚覺不對勁 女子床上驚見巨蟒

事件12日發生在澳洲布里斯本市，女子布洛爾(Rachel Bloor)睡夢中翻身時，突然感覺到身上有重物壓著，本來以為是寵物犬，卻摸到一個光滑物體，丈夫打開燈後發現是一條蟒蛇。

布洛爾表示，丈夫當時告訴她，「親愛的別動，你身上有一條約2.5公尺長的蟒蛇」，嚇得她立刻狂罵髒話，接下來迅速要求丈夫別讓家中2隻狗靠近，免得寵物對蛇發動攻擊。

蟒蛇壓床不慌亂 女子冷靜成功脫困

布洛爾表示，丈夫把狗帶走後，她努力想辦法在不驚動蛇的情況下，悄悄地從被窩中鑽出來，「我當時心中一直想著，這是真的嗎？太不尋常了」。

這對夫妻後來確認蟒蛇應該是無毒的地毯蟒，他們拍下照片後，把蛇從窗戶中丟回屋外。布洛爾表示，因為她從小在充滿蛇的牧場中長大，所以當下能夠保持冷靜，「我抓住蛇的時候，牠似乎沒有特別害怕，只是在我手中搖了幾下，只要你能夠保持冷靜，通常牠們也會冷靜」。