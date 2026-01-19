ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

胸口重重的！女以為愛犬討抱　醒來發現「2.5公尺長蟒蛇」趴身上

▲▼蛇,蟒蛇,網紋蟒,Reticulated python。（圖／達志影像／示意圖）

▲女醒來發現蟒蛇趴身上。 （示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在房間醒來時，感覺到身上有什麼重物，沒想到竟然是一條8英尺（約2.5公尺）長蟒蛇趴在胸口，嚇得她瘋狂大罵髒話，懷疑蟒蛇可能是從窗戶偷偷爬到屋內。

翻身驚覺不對勁　女子床上驚見巨蟒

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件12日發生在澳洲布里斯本市，女子布洛爾(Rachel Bloor)睡夢中翻身時，突然感覺到身上有重物壓著，本來以為是寵物犬，卻摸到一個光滑物體，丈夫打開燈後發現是一條蟒蛇。

布洛爾表示，丈夫當時告訴她，「親愛的別動，你身上有一條約2.5公尺長的蟒蛇」，嚇得她立刻狂罵髒話，接下來迅速要求丈夫別讓家中2隻狗靠近，免得寵物對蛇發動攻擊。

蟒蛇壓床不慌亂　女子冷靜成功脫困

布洛爾表示，丈夫把狗帶走後，她努力想辦法在不驚動蛇的情況下，悄悄地從被窩中鑽出來，「我當時心中一直想著，這是真的嗎？太不尋常了」。

這對夫妻後來確認蟒蛇應該是無毒的地毯蟒，他們拍下照片後，把蛇從窗戶中丟回屋外。布洛爾表示，因為她從小在充滿蛇的牧場中長大，所以當下能夠保持冷靜，「我抓住蛇的時候，牠似乎沒有特別害怕，只是在我手中搖了幾下，只要你能夠保持冷靜，通常牠們也會冷靜」。

關鍵字： 蟒蛇澳洲地毯蟒Rachel Bloor紐澳要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

周杰倫賽後急找盧彥勳特訓 他直戳痛點：先練猜拳XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

懷孕期間再懷孕　年輕媽同時「自然產+剖腹產」生下差一周雙胞胎

醒來發現全家被射殺　19歲女遭「父親瘋狂掃射」奇蹟倖存

每天努力靠近！超暖阿金「自己收編害羞浪貓」　放閃照萌翻網

昏睡12小時　女醒來見吉娃娃「悲傷臉等門」網鼻酸：以為你消失

幫遊客撿結婚戒指　24歲救生員被「吸入排水口亡」身上大片瘀青

戀情被阻！17歲女「午餐撒老鼠藥」要毒死爸媽　表哥一口救全家

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　志工：看來是街頭老大

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

胸口重重的！女以為愛犬討抱　醒來發現「2.5公尺長蟒蛇」趴身上

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

日本「海豹保安官」新人報到！　俏皮吐舌賣萌參加就職典禮

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」　小朋友誤認網笑翻

神祕守護者！浪浪每天「癡守墓前」不肯走爆紅　家屬驚：沒養狗

胸口重重的！女以為愛犬討抱　醒來發現「2.5公尺長蟒蛇」趴身上

守宮「藏在細節裡」變扁躲縫細　假裝標本每天給主人驚喜

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

「捕鼠高手」看準獵物卻被黏在陽台　竟是「黏鼠板」惹的禍

陳冠宇告假國訓中心…驚喜現身挺《冠軍之路》　親曝辛苦球員路！

潘瑋柏隱藏版AP名錶上手　月相變可愛笑臉

44年沒人繼承！信義、文山「大地主」1.4億土地全歸國庫

宜蘭集團「護照收購」賣中國14本已寄出境　外交部列管追蹤

史上第3高！信義區陸保廠C基地標脫　凱基人壽「101億」拿下地上權

MSC「櫻桃快線」船隻在廣州外海故障　大陸媒體抨擊不應派老船運送

當提摩西夏勒梅跟小勞勃道尼打對台　戲稱「沙丘末日」

啃老男嫌「每月5千零用錢太少」狠殺父母　落網喊：已經忍很久了

墨爾本十冠王喬科維奇開紅盤　澳網百勝到手還創史詩級紀錄

新北市長人選拍板時程曝！鄭麗文：農曆年前完成提名「不必初選」

寵物動物熱門新聞

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

比熊逃出濃煙　媽超推毛孩防災演習

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

收編米克斯橘貓　10年來越養越毛

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

讀者迴響

熱門新聞

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

浪浪12公斤瘦到病危　被愛滋養重生

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

浪浪每天癡守墓前　家屬驚：沒有養狗

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

比熊逃出濃煙　媽超推毛孩防災演習

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

收編米克斯橘貓　10年來越養越毛

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

熱門寵物影片

更多
萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

帶狗散步巧遇22kg巨柴　賴皮不回家主人超無奈...

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面