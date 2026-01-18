ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
浪浪12公斤瘦成「行走的骷髏」幾乎病危　被愛滋養重生

實習記者陳安榆／綜合報導

美國賓夕法尼亞州的動物救援團隊Pennsylvania SPCA (PSPCA)發現瘦成皮包骨的米克斯犬Jeremiah，牠被稱為「行走的骷髏」，驚悚的慘狀連獸醫師都忍不住直呼「不相信牠還能走路」，幾乎是被下了病危診斷。堅強的Jeremiah非常喜歡人類，如今已經找到新收養家庭，以肉眼可見的速度康復中。

▲米克斯犬瘦成「行走的骷髏」僅12公斤　幾乎病危！現被愛滋養重生。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania SPCA）

▲Jeremiah被發現時僅有12公斤左右。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania SPCA）

根據外媒《The dodo》報導，救援者只知道Jeremiah是在大街上被發現的，並不知道這隻狗狗曾經遭遇過什麼。Jeremiah瘦到皮貼著骨頭，依然選擇釋出最大的善意，當志願者撫摸牠時，牠總會不停地搖著尾巴，彷彿像是知道這些人類是來幫助自己的一樣。就算面臨病情最嚴重的時候，Jeremiah依然期待能見到朋友們，總會開心的迎接。

▲米克斯犬瘦成「行走的骷髏」僅12公斤　幾乎病危！現被愛滋養重生。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania SPCA）

▲連站都站不穩的Jeremiah憑藉頑強的生命力奇蹟存活。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania SPCA）

從沒被愛過的浪浪　始終對所有人釋放的愛意

數週以來，醫療人員密切觀察著Jeremiah，隨著救援人員對牠的了解加深，便發現牠對食物非常渴望，於是開始實施一項特殊的餵食計畫「分次進食」，以免因為突然過度暴飲暴食而受傷。很快，牠的體重就幾乎是原來的兩倍，這麼多年來，這隻小狗第一次獲得了奔跑玩耍的能量。

▲米克斯犬瘦成「行走的骷髏」僅12公斤　幾乎病危！現被愛滋養重生。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania SPCA）

▲新家庭對牠一見鍾情，並將其取了新的名字Tucker。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania SPCA）

直到真正可以如同普通的狗狗跑步、玩耍、享受生活時，收容所才開放Jeremiah和其他小狗見面，並準備好迎接一個永遠的家。恰巧有對夫妻因家中毛孩離世而正在尋找「新成員」，他們見到Jeremiah的第一面就對牠一見鍾情，於是立刻辦理手續將牠帶回，並為其取名為Tucker。至今Tucker和新父母相處的十分融洽，飼主也非常珍惜這難得的緣分。

▲米克斯犬瘦成「行走的骷髏」僅12公斤　幾乎病危！現被愛滋養重生。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania SPCA）

▲Tucker如今十分黏人，飽受風霜的牠再次選擇相信人類。（圖／翻攝自Facebook／Pennsylvania SPCA）

