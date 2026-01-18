比熊犬丸丸逃出「濃煙屋」　媽超推「毛孩版防災演習」

▲高雄市動保處寵物火災逃生講座「模擬濃煙屋」體驗超有感。（圖／threads @bichon_wan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

為了幫助飼主與寵物在危機中冷靜迅速求生，高雄市動物保護處設置「濃煙屋體驗」，比熊「丸丸」與飼主在模擬中成功脫逃，飼主經過這次經驗直呼超有感，呼籲養寵家庭平時就要多加培養防災意識。

▲飼主們帶著自家寶貝參與講座。（圖／threads @bichon_wan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲丸丸也認真的聽講師分享。（圖／threads @bichon_wan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主帶著10歲的丸丸參加高雄市動保處舉辦的講座活動，此次內容是「火場逃生地震避難」，體驗當下覺得非常實用有趣，而過關之後也讓她們更加了解「這些都是平日就需要擁有的防災知識」。媽媽分享，一直以來都會參與高雄市動保處舉辦的講座活動，因為都可以帶著毛孩參加，也更貼近飼主們的需求。

▲活潑的丸丸是家中的開心果。（圖／threads @bichon_wan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



看似簡單的體驗 實則處處暗藏易忽略的必備知識點

媽媽分享濃煙屋的體驗過程，一開始是她抱著丸丸進入模擬濃煙室走了一圈，丸丸因為被抱著，所以並沒有特別緊張，後來把丸丸自己放在濃煙室，視覺上完全看不到主人，只憑聽主人的聲音尋找出口，明顯速度變慢跟步伐比較小心，直到靠近門口看見媽咪才加快速度。

▲飼主學習防災知識，不僅能保護自己，也能把握黃金時間救援毛孩。（圖／threads @bichon_wan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



丸丸媽媽分享，高雄市消防局第四大隊大樹分隊講師釐清了很多「以前以為有用的逃生迷思」，簡單明瞭的講解讓大家更知道面對地震火災如何保護自己、增加活下來的機會。濃煙屋讓飼主帶著愛犬親身體驗身處在濃煙中，感受低能見度下的壓迫感與方向感迷失。高雄動保處提到「希望當飼主能把自己和寵物照顧好，家庭就能多一分安全，整體社區的韌性也會隨之提升」，將持續舉辦講座讓大家一起學習。