萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

記者賈沐蓉／綜合報導

兔子「發發」是隻傲嬌小女生，一大早飼主正躺在床上，卻突然遭到毛孩的「屁屁拳」重擊，力量之大甚至還發出「碰！」的聲音。牠攻擊前還先來看了媽媽一眼，事前確認等一下的飛行路線，還在遠處跑酷熱身計算彈道。

▲。（圖／Threads@hsi_liang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲屁屁飛彈的飛行過程。（圖／Threads@hsi_liang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

發射前還有預備動作

飼主看著發發跑來找自己打招呼，接著又化身「工夫兔兔」在床的另一端跑酷，看起來像在運動但其實是在計算擊中目標所需的距離，途中還飛起來事先練習。正當鏟屎官在欣賞發發的英姿，完全不知道自己已經被當成目標，就看見毛孩飛撲過來、在空中高難度轉體把屁屁甩在媽媽臉上，讓她覺得好笑又可愛，「原來那不是單純看著我，而是瞄準」。

▲。（圖／Threads@hsi_liang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發射前還不忘先計算距離。（圖／Threads@hsi_liang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主表示，自己一開始以為發發是在跳舞，「整個在計算距離速度、加速度路線都規劃了」，甚至連降落點都精準無誤。許多網友也被這顆可愛的「屁屁飛彈」萌翻，「不管什麼物種，黑白色的都這麼瘋嗎」、「屁屁魔法超可愛啦」、「前面真的都是在計算距離，好瘋」。

▲。（圖／Threads@hsi_liang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲發發：偶的屁拳很厲害吧！（圖／Threads@hsi_liang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

