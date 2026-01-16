昏睡12小時　女醒來見吉娃娃「悲傷臉等門」網鼻酸：以為你消失

▲女子被吉娃娃的表現感動。（圖／翻攝自TikTok／merandpickle）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子由於身體不適，躺下後連續昏睡12小時才醒來，沒想到走出房門時發現，所養的寵物犬竟然一直守候在門外，臉上還掛著擔心的神情，讓她非常感動，忍不住將毛孩的貼心舉動記錄下來。

主人昏睡一整天 狗狗門前癡等感動

26歲女子瑪莉艾(Marielle Farmer)在網路上分享，身體不舒服的她服藥後，竟然昏睡12個小時，好不容易醒來打開房門時，第一眼看到的竟然是她的小狗，吉娃娃和西施混種犬Pickle，因為擔心她的情況，一直坐在門前、靜靜等待她起床。

@merandpickle b4 everyone comes for me, his father was sitting right there and had taken him out & fed him already ???????? ♬ original sound

被一幕感動的瑪莉艾把畫面拍下，影片在短短幾天內就獲得50多萬點閱。許多網友留言，「這是我看過最悲傷的表情」、「牠一直在擔心，你怎麼消失這麼久，現在應該鬆了一口氣」、「我的狗狗也會，牠會推開房門，跳到床上聞一聞我」。

瑪莉艾接受Newsweek採訪表示，她看到Pickle擔心的模樣後，立即給了一個大大的抱抱，「牠是一隻吉娃娃，所以牠可能很擔心馬麻為什麼還沒醒」，回憶起最初遇到Pickle時，只是暫時幫朋友照顧，然而2周後徹底愛上Pickle，從此成為永遠的家人。