350隻主子認證！狗狗在貓舍當保母　「學貓咪收手手」超可愛

▲狗狗「貝拉」和350隻貓咪相處融洽，甚至學起貓咪「收手手」。（翻攝自臉書Furball Farm Cat Sanctuary ）

圖文／鏡週刊

在美國明尼蘇達州的一間貓咪收容所裡，住著超過350隻曾經是流浪貓的「居民」。但當訪客走進貓舍時，往往會被眼前的景象驚呆——在一片貓海中，竟然躺著一隻體型巨大的狗狗！這隻名叫「貝拉」（Bella）的狗狗不僅沒被貓群排擠，還深受貓咪們喜愛，牠甚至學起貓咪「收手手」，模樣超級可愛！

哭著要上班！狗狗界最強「吸貓體質」曝光

根據《The Dodo》報導，貝拉是收容所主管珍妮絲（Janis）7年前領養的狗狗。起初，珍妮絲只是帶牠去上班，原以為貓舍對狗狗來說是禁區，沒想到貝拉每次路過貓舍都會焦急地哭喊，拜託主人讓牠進去「吸貓」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過循序漸進的嘗試，珍妮絲驚訝發現，貝拉對貓咪溫柔到極點，而原本怕狗的貓群中，竟然有絕大多數都對貝拉感到安心。現在，貝拉每天的工作就是跟貓咪們捲縮在一起睡覺、玩耍。

隱藏版「志工保母」：每天負責牧貓、守護貓安全

收容所的工作人員現在都把貝拉當成「額外志工」，而貝拉本人也對這個職銜感到非常自豪。珍妮絲笑說，貝拉每天都會認真地「牧貓」，確保大家都在安全範圍內，並像保鑣一樣守護著牠們，「牠打從心底保護這些貓。」

更有趣的是，貝拉長期跟貓相處，也染上不少「貓性」。牠會偷偷混進貓群裡偷吃貓飼料，還跟貓咪一樣最愛待在溫暖的地熱地板上睡午覺，「有時候我們覺得，牠真的以為自己是一隻巨大的貓。」

意外功用：測試貓咪是否能跟狗狗共處

除了暖心陪睡，貝拉的存在其實幫了收容所一個大忙。珍妮絲解釋，透過觀察貓咪跟貝拉的互動，可以知道哪些貓適合被有養狗的家庭領養。

當然，現場工作人員還是會細心隔離那些真的怕狗的貓咪。但對大多數「毛球農場」的住民來說，貝拉就是牠們最溫暖的大靠山。珍妮絲感性表示：「不是每隻狗都想跟幾百隻貓混在一起，貝拉真的很獨特。」



更多鏡週刊報導

推輪椅過安檢！80歲翁帶「斷氣亡妻」硬闖登機 安檢摸手驚：是冰的...離奇真相曝光

澳洲妹子搭機「帶一物」被叫進小房間！ 遊韓返國噴掉1萬6

登頂台北101遭酸「膚淺花瓶」 賈永婕霸氣回擊酸民：沒水準的人請反省