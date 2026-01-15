ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

拍攝者威爾森．科埃略在TikTok上發布救援過程，這隻陸龜被發現在巴西托坎廷斯州Itacajá一戶人家的地板下，推估已困於密閉空間中長達10年仍奇蹟生還。圖／翻攝自Tik Tok ，Wilson Coelho）

▲這隻陸龜被發現在一戶人家的磁磚地板下，推估已受困長達10年仍奇蹟生還。（圖／翻攝自Tik Tok ，Wilson Coelho）

圖文／CTWANT

巴西托坎廷斯州（Tocantins）伊塔卡賈市（Itacajá）一戶人家近期在翻修住宅時，驚訝地在地板下發現一隻仍然活著的陸龜。該動物據信已被困在封閉空間中近10年，由於原始貼文並未提供進一步說明，引發網友熱議與動物學界的高度關注，對此，專家也做出說明。

根據《CNN巴西》報導，這段救援過程最早由當地男子威爾森．科埃略（Wilson Coelho）在TikTok分享影片，畫面顯示這隻陸龜被從水泥地板底下挖出，據稱已受困長達十年。該影片迅速走紅，獲得超過45萬個讚。不過也有不少網友質疑「活埋十年」的說法是否屬實，原始貼文並未提供進一步說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據後續報導，屋主的孫女露伊莎．雷吉娜（Luiza Regina）指出，這塊地板大約在13年前施工完成，期間從未發現任何孔洞或裂縫足以讓陸龜進出，因此推測該動物應是在施工當時不慎落入結構底部，自此被困其中。她強調：「唯一可以確定的是，牠被困了非常久。牠的甲殼已明顯變形，對光線非常敏感，一被救出就大口進食，顯示牠確實撐了很多年。」

對於陸龜如何能在缺乏陽光、水源與食物的條件下生還，環境教育者馬修斯．席爾瓦．梅斯基塔（Matheus Silva Mesquita）解釋，陸龜擁有極緩慢的新陳代謝，並能在低溫、黑暗的環境中進入「蟄伏狀態」（brumation），類似哺乳動物的冬眠，可大幅降低能量需求。他補充指出，陸龜亦可能靠進食昆蟲殘骸、腐植質，甚至自身排泄物以維生，顯示其驚人的生存韌性。

據了解，該陸龜已通報生物學家前往評估健康狀況。當地自然保育機構托坎廷斯自然研究所（Instituto Natureza do Tocantins，簡稱Naturatins）表示，建議讓動物接受控制溫度、間接日照的照護，並提供適當的水果與蔬菜餵食。同時也呼籲飼主家庭與當地環保警察或消防單位聯繫，以便將動物轉交專業單位妥善照護。

延伸閱讀
全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎　全家超商也跟進
「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯　網友看完題目批：老師有問題
原始連結

關鍵字： Wilson Coelho陸龜周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

志工目睹收容所浪貓「隔著鐵籠牽手手」　秒融化：像在比愛心

22公斤山羌「跨級挑戰」1700公斤犀牛　單挑原因曝：為了女朋友

退役搜救犬Beta撿了700顆棒壘球　飼主將「遺愛」捐贈基層棒球隊

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

連環泡有芒果「大大」離世　飼主不捨病痛折磨：狗生畢業了

阿金出門散步秒變「拒否犬」　背後原因萌翻網：把拔馬麻我都要

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

珍稀「亞洲金貓」現蹤泰國國家公園　優雅穿梭森林

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

垂耳兔狂嗑香蕉太陶醉！　下一秒「耳朵起飛」萌翻全網

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

收容所350隻貓「其中一隻特別大」　飼主無奈：牠也貓化了

鏟屎官「幫主子蓋被」遭嫌熱　秒鑽出壓身下表示不喜歡

退役搜救犬Beta撿了700顆棒壘球　飼主將「遺愛」捐贈基層棒球隊

志工目睹收容所浪貓「隔著鐵籠牽手手」　秒融化：像在比愛心

一包飼料兩份心意　與東森寵物X法國皇家一起疼惜熟齡浪浪

斷聯同學社交幾乎零　北檢定調張文「完全孤狼」：全案無共犯

「幫付10年家庭費用」節省妹妹突買房了！姊傻眼：我沒車沒房

稱賴瑞隆勝出「被挑來當吉祥物」　綠營反嗆白喬茵：別再寫劇本

資深男團太狂了！　一發片「吳宗憲、陳美鳳都說話」還有眾星力挺

貨真價實的撿股師！他曝龍巖買1121張台積電「成本275.1元」

山友溪頭鳳凰山林道失溫昏迷　警消合力送下山就醫

《婚內失戀》封箱倒數！金馬女配「換3任老公」談10年婚姻真實面

宋家豪未參加集訓 高機率辭退WBC經典賽

張文上網狂搜鄭捷、虐待女性　「Dead」資料夾存兇殺分屍照

陸獨居照護App「死了麼」徵改名意見　網腦洞大開：沒逝吧、拼好墓

寵物動物熱門新聞

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

垂耳兔狂嗑香蕉　好吃到耳朵起飛

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

照顧浪貓意外收驚喜　2天後「多出3小貓」

貓孫等嬤拍屁屁　網以為在敲木魚

比熊揮拳爭坐位　手短被貓拳壓制

讀者迴響

熱門新聞

收容所浪貓「隔鐵籠牽手手」　志工秒融化

山羌跨級挑戰1700公斤犀牛　單挑原因曝

退役搜救犬Beta撿700球捐棒球隊

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

阿金出門散步變「拒否犬」　背後原因萌翻網

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

珍稀亞洲金貓　現蹤泰國國家公園

鏟屎官幫貓蓋被　嫌熱秒鑽出拒絕

垂耳兔狂嗑香蕉　好吃到耳朵起飛

虎斑貓打翻微波爐　讓飼主超傻眼

照顧浪貓意外收驚喜　2天後「多出3小貓」

貓孫等嬤拍屁屁　網以為在敲木魚

比熊揮拳爭坐位　手短被貓拳壓制

沒餅乾被鹿嫌棄　氣炸感覺罵很髒

熱門寵物影片

更多
拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

拆家囉！虎斑貓「舉重訓練」　微波爐被挺起下秒直接墮地

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

貓孫乖坐等阿嬤「不求人」拍屁屁　圓滾背影惹網笑：根本在敲木魚

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

白柴躺床睡到沒形象　大字型豪邁睡姿還狂打呼

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面