活埋10年！磁磚地板下驚見「不死陸龜」　沒水沒光奇蹟活著

▲這隻陸龜被發現在一戶人家的磁磚地板下，推估已受困長達10年仍奇蹟生還。（圖／翻攝自Tik Tok ，Wilson Coelho）

圖文／CTWANT

巴西托坎廷斯州（Tocantins）伊塔卡賈市（Itacajá）一戶人家近期在翻修住宅時，驚訝地在地板下發現一隻仍然活著的陸龜。該動物據信已被困在封閉空間中近10年，由於原始貼文並未提供進一步說明，引發網友熱議與動物學界的高度關注，對此，專家也做出說明。

根據《CNN巴西》報導，這段救援過程最早由當地男子威爾森．科埃略（Wilson Coelho）在TikTok分享影片，畫面顯示這隻陸龜被從水泥地板底下挖出，據稱已受困長達十年。該影片迅速走紅，獲得超過45萬個讚。不過也有不少網友質疑「活埋十年」的說法是否屬實，原始貼文並未提供進一步說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據後續報導，屋主的孫女露伊莎．雷吉娜（Luiza Regina）指出，這塊地板大約在13年前施工完成，期間從未發現任何孔洞或裂縫足以讓陸龜進出，因此推測該動物應是在施工當時不慎落入結構底部，自此被困其中。她強調：「唯一可以確定的是，牠被困了非常久。牠的甲殼已明顯變形，對光線非常敏感，一被救出就大口進食，顯示牠確實撐了很多年。」

對於陸龜如何能在缺乏陽光、水源與食物的條件下生還，環境教育者馬修斯．席爾瓦．梅斯基塔（Matheus Silva Mesquita）解釋，陸龜擁有極緩慢的新陳代謝，並能在低溫、黑暗的環境中進入「蟄伏狀態」（brumation），類似哺乳動物的冬眠，可大幅降低能量需求。他補充指出，陸龜亦可能靠進食昆蟲殘骸、腐植質，甚至自身排泄物以維生，顯示其驚人的生存韌性。

據了解，該陸龜已通報生物學家前往評估健康狀況。當地自然保育機構托坎廷斯自然研究所（Instituto Natureza do Tocantins，簡稱Naturatins）表示，建議讓動物接受控制溫度、間接日照的照護，並提供適當的水果與蔬菜餵食。同時也呼籲飼主家庭與當地環保警察或消防單位聯繫，以便將動物轉交專業單位妥善照護。

延伸閱讀

▸ 全台瘋傳《花木蘭》中獎密碼？播這首竟能中獎 全家超商也跟進

▸ 「5顆花生湯圓吃3顆剩多少」小孩寫2被改錯 網友看完題目批：老師有問題

▸ 原始連結