退役搜救犬Beta撿了700顆棒壘球　飼主將「遺愛」捐贈基層棒球隊

記者李依融／採訪報導

退役搜救犬Beta日前當小天使了，飼主把牠退休生活散步時找到的棒壘球捐給基層棒球隊，清點之後才發現總共竟有700顆球，聰明的Beta不僅在服役期間是無謂穿梭災害現場的小英雄，連退休後都閒不下來，最後把牠的熱情留在世界上變成愛的循環。

比利時狼犬Beta原本在新北市消防局服役，曾參與花蓮震災救援與太魯閣號救援行動，並接受時任內政部部長徐國勇授階，2021年退役後由新家人領養，全家超級疼愛牠，不僅經常帶牠到左岸棒球場附近散步，也非常樂意帶牠去看世界，即使Beta年紀大上下山不方便，家人也是抱上抱下樂此不疲。

搜救犬Beta退役找到700顆棒壘球，捐給基層棒球隊。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）

▲Beta年紀大不方便走樓梯，家人抱上抱下非常疼愛牠。（圖／翻攝自Ntfd-K9 大埔分隊）

飼主表示，Beta散步時常常經過樹林、草叢，就開始找球挖球，甚至常常找到的是「球的一部分」，一開始大家還很困惑，後來才發現那是球的皮或是縫線。小主人發現自家狗狗的才能，甚至自告奮勇讓Beta成為科展研究的主角，以「球才若渴，狗嗅才來了」為題目，獲得新竹市第四十二屆中小學科學博覽會作品國中生物組第二名。

搜救犬Beta退役找到700顆棒壘球，捐給基層棒球隊。（圖／飼主Trista提供）

▲Beta經常找到「球的一部分」，一開始飼主也弄不清那是什麼。（圖／飼主Thrista提供／科展作品「球才若渴，狗嗅才來了」）

搜救犬Beta退役找到700顆棒壘球，捐給基層棒球隊。（圖／飼主Trista提供）

▲Beta未曾訓練過找球，但一到球場周圍就自動進入找球模式。（圖／飼主Thrista提供／科展作品「球才若渴，狗嗅才來了」）

飼主表示，Beta從小就被訓練來找「人」，從來沒有被要求找過其他東西，沒想到牠對棒球和壘球這麼有興趣，「這也是牠搜救犬的強項了」，因為對Beta找球的原因很好奇，飼主便去請教了原本訓練Beta的領犬員凌國智。

原來Beta在訓練時期非常聰明，很快就可以達到挑戰高階測試的程度，然而這時候「零食的誘惑」反而讓訓練受限了，凌國智猜想是犬種關係，比利時狼犬體力、耐力與靈活度都很高，於是改用球作為獎勵，就這麼開啟Beta對球敏銳的開關，「牠每次玩起來就欲罷不能，甚至為了玩球，一再突破訓練瓶頸。」

搜救犬Beta退役找到700顆棒壘球，捐給基層棒球隊。（圖／飼主Trista提供）

▲Beta連各種縫隙中的球都不放過。（圖／飼主Thrista提供／科展作品「球才若渴，狗嗅才來了」）

搜救犬Beta退役找到700顆棒壘球，捐給基層棒球隊。（圖／飼主Trista提供）

▲家裡堆滿Beta的戰利品。（圖／飼主Thrista提供／科展作品「球才若渴，狗嗅才來了」）

飼主提到，Beta4年來在球場周遭找到非常多球，但只是一直收著沒有去清點，Beta當了小天使之後，他們想到這些球可以捐贈給基層棒壘球隊，於是開始了整理的大工程，結果總共有700顆球，去除狀況比較不好的球之後，整理出17籃分送給需要的球隊，希望Beta的熱情與精神可以繼續在球場上滾動。

搜救犬Beta退役找到700顆棒壘球，捐給基層棒球隊。（圖／飼主Trista提供）

▲Beta當了小天使之後，飼主把狀況良好的球捐給基層棒壘球隊。（圖／飼主Thrista提供／科展作品「球才若渴，狗嗅才來了」）

搜救犬Beta退役找到700顆棒壘球，捐給基層棒球隊。（圖／飼主Trista提供）

▲Beta的熱情會繼續在球場滾動！（圖／飼主Thrista提供／科展作品「球才若渴，狗嗅才來了」）

