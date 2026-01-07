ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
買到「台灣黑熊排遺」他嘆天才！　熱銷到「便祕中」

台灣黑熊排遺鑰匙圈。（圖／翻攝自台灣黑熊教育館）

▲台灣黑熊便便超擬真。（圖／翻攝自台灣黑熊教育館）

記者李依融／綜合報導

花蓮玉里的台灣黑熊教育館最近推出「台灣黑熊排遺鑰匙圈」，網友@glimmer.archive買到實品驚呼「設計這個人是天才吧！」，原來實品摸起來粗糙，真的像是乾掉的便便，此外裡面還藏著「排遺物」，包括橡果、果實等。照片在Threads上爆紅，也讓台灣黑熊教育館庫存告急，幽默發文「便祕中...」。

@glimmer.archive去參觀台灣黑熊教育館，恰好買到排遺鑰匙圈，PO上Threads後爆紅，他讚嘆「設計這個的人是天才吧！」，直呼仿真度超高。台灣黑熊教育館介紹，觀察黑熊的排遺是重要的研究線索之一，而這個便便中還有許多未消化的植物性食物，包括漿果類、殼斗科等，還強調「放心不沾手」，幽默的周邊瞬間超受歡迎。

排遺鑰匙圈立刻吸引粉絲購買，讓台灣黑熊教育館有些措手不及，在Threads發文「便祕中...請你們等我...」，還配上黑熊焦急蹲馬桶的「產出照」，詼諧的PO文也讓網友紛紛留言「好我等，你快大」、「快一點拉～」、「熊熊請你加班便便了」。

最近許多野生動物周邊相當受歡迎，日前林業保育署推出的玩偶也大受好評，包括帝雉、灰林鴞、黃喉貂、領角鴞，以及狐蝠等，也一度造成搶購風潮。

買到「台灣黑熊排遺」他嘆天才！　熱銷到「便祕中」

買到「台灣黑熊排遺」他嘆天才！　熱銷到「便祕中」

