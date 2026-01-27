貓咪消失奴才哭爆　翻遍房子「從紙箱鑽出」表情超淡定

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一位叫Yuki的網友發現家裡的貓咪艾麗諾（Eleanor）失蹤，在一個半小時的煎熬中翻遍家裡每個角落，但還是沒發現主子的身影。就在他邊哭邊繼續尋找時，卻看見貓女兒從一個看似密封的紙箱裡鑽出來，似乎在懷疑外面在吵什麼。

▲奴才找貓找到快哭出來，結果牠藏在紙箱裡。（圖／翻攝自TikTok／@yukiandtheboys）

找貓好久找不到 結果藏在箱子裡

原本躲在箱子內的艾麗諾從開口的小縫隙「擠」出來，完美發揮貓星人筋骨柔軟的優勢，甚至沒弄壞原本貼在上面、現在已經失去黏性的封箱膠帶。Yuki原本還在啜泣，結果就發現貓咪睡眼惺忪的坐在箱子旁，看著牠甩甩頭讓腦袋清醒，接著又望了奴才一眼等著他奉上晚餐。飼主也在貼文中笑說「牠肯定有聽見我在喊牠，但完全忽略了」。

▲艾麗諾：偶最愛紙箱了！（圖／翻攝自TikTok／@yukiandtheboys）

之後Yuki也留言補充，家裡大部分箱子都是艾麗諾的地盤，因為牠對零食興趣不大，所以沒辦法用「食物召喚大法」騙牠現身。至今這位「躲貓貓大師」讓奴才找到哭出來的影片已在TikTok累積超過37萬次點閱，許多網友也紛紛留言，「貓：發生什麼事？」、「牠在玩躲貓貓啦」、「這就是為什麼我家貓都有裝Airtag」。

▲家裡除了艾麗諾外還有另外３隻貓。（圖／翻攝自TikTok／@yukiandtheboys）