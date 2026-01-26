ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
遛狗前回頭關注霍諾德爬101　小狗眼神譴責：到底什麼時候出門！

記者李依融／採訪報導

白博美Q比興高采烈要出門散步，都到了門口爸爸媽媽卻眼睛直盯電視，正在追霍諾德挑戰徒手攀爬101，奴才們看得超級專心，而被牽著的Q比站在門口一臉無奈，像是在說「到底什麼時候要出門！」。

Q比媽媽分享，25日上午全家在關注霍諾德徒手攀爬101，正巧到了Q比要出門散步的時間，爸爸已經背上包包、幫Q比繫上牽繩，然而走道門口又被霍諾德的攀爬進度吸引，回頭專注盯著電視。Q比站在門前等著奴才開門，不時困惑又無奈地回頭張望，像是在問「到底什麼時候要出門？」。

奴才關注霍諾德，狗狗等出門超無奈。（圖／Threads@lovequby1220提供）

▲爸爸跟Q比的表情超反差，逗笑網友。（圖／Threads@lovequby1220提供）

霍諾德攀登太精彩　Q比等到睡著

媽媽解釋，Q比沒有習慣一定要在外才會上廁所，但每天早晚還是會出門放風，那天霍諾德攀爬101過程精彩又驚險，讓家人都看得目不轉睛，後來Q比等到打哈欠，還先去睡了一覺，「看到安全攻頂後，直播完就出門散步啦！」

網友看到Q比的表情和反應也覺得搞笑，「狗：你可以看重播，我的散步不能重播」、「狗狗：你們為什麼不等他爬完再幫我繫牽繩！」、「狗：我徒手走路誰在乎過」、「我能接受這隻狗狗發文罵Alex」、「此次攀登事件最大受害者出現了」。

奴才關注霍諾德，狗狗等出門超無奈。（圖／Threads@lovequby1220提供）

▲Q比雖然會在家上廁所，但爸爸媽媽每天都會帶牠出門散步2次。（圖／Threads@lovequby1220提供）

霍諾德爬101Alex Honnald博美遛狗毛小孩

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

調皮汪翻垃圾桶卻頂開水龍頭　住家變泳池！爸無奈請假救狗

調皮汪翻垃圾桶卻頂開水龍頭　住家變泳池！爸無奈請假救狗

柴犬賴床被奴才掀開被子！　眼睛睏得睜不開：你禮貌嗎

柴犬賴床被奴才掀開被子！　眼睛睏得睜不開：你禮貌嗎

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

