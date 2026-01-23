ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

凍未條！樹懶「縮成毛球」吹暖氣　陸龜集體變保暖燈信徒

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲寒流來襲，臺北市立動物園穿山甲館也替動物們做足過冬準備。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

節氣「大寒」報到，冷氣團一波接一波南下，臺北市立動物園穿山甲館裡的熱帶動物們也一樣「凍未條」。幸好保育員早就超前部署，安排好巢箱、保溫燈、暖氣、加溫水池，讓館內瞬間升級成動物專屬的冬日暖房，甚至意外造出白霧飄飄、宛如仙境的美麗景象。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲棉頭絹猴因為天氣變冷，頭上的毛全炸開保暖。（圖／臺北市立動物園提供）

保溫燈、巢箱是取暖好幫手

天氣一冷，二趾樹獺和棉頭絹猴躲進事先準備好的巢箱取暖，整隻縮成一顆毛茸茸的大毛球，如果一時找不到牠們的身影，多半正窩在某個溫暖的角落休息。今年保育員也特別在穿山甲館出口處，替栗喉蜂虎加裝陶瓷保溫燈，蜂虎們羽毛全炸開變成蓬鬆一球，排排站取暖的模樣可愛度爆表。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲窩在保暖燈旁的栗喉蜂虎，羽毛蓬鬆變得圓滾滾。（圖／臺北市立動物園提供）

室內恆溫不怕寒流

至於在森林底部活動的紅腿陸龜、黃腿陸龜與緬甸星龜，則成為了暖氣教派的忠實信徒，設有保溫燈的巢箱還特地加裝「門簾」留住暖空氣，讓這群爬蟲小夥伴能安心調節體溫。夜行區內的小懶猴、阿氏夜猴等樹棲夜行性動物，則透過暖氣將室溫穩定維持在22度，讓這群小動物不至於著涼。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲紅腿陸龜、黃腿陸龜與緬甸星龜也有保暖燈，外加門簾避免暖氣散掉。（圖／臺北市立動物園提供）

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲室內區的阿氏夜猴也有暖氣恆溫。（圖／臺北市立動物園提供）

恆溫水池造出仙氣場景

館內飼養多種熱帶淡水魚類的大水池，則以加溫系統保持26至28度的水溫，讓魚群在寒冬中也能自在悠游。每當氣溫下降，瀑布因水溫與冷空氣形成溫差，還會飄起陣陣白霧，意外成為館內限定的夢幻冬季風景。動物園也提醒民眾，來園感受療癒氛圍的同時，別忘了幫自己也穿暖一點。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲室內水池保持在26至28度，讓熱帶淡水魚能舒服的生活。（圖／臺北市立動物園提供）

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲水池與室溫的溫差，意外造成像溫泉仙境的場景。（圖／臺北市立動物園提供）

關鍵字： 大寒動物園保溫穿山甲冬季

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【為救人捨身】勇消詹能傑今移靈　同仁冒雨落淚送別

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

下班接到「娃娃緊急手術」　家屬心急陪診出院又家暴患者

水族館「星鰻惠方捲」真材實料！　幾隻塞一起內餡非常新鮮

長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

守宮「藏在細節裡」變扁躲縫細　假裝標本每天給主人驚喜

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

萌兔「屁屁飛彈」重擊鏟屎官　發射前還先跳舞計算彈道

貓咪緊盯烤麵包機　烤好瞬間「嚇到起飛」變殘影逃超遠

散步中「腳底打滑」差點變落湯狗！　媽好無奈被迫提前洗澡

邊牧熱愛「獵人舞台劇」超專心欣賞　忘記放給牠看就拆家

女半夜床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑貓緊抱泰迪熊娃娃熟睡萌翻

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

夫妻農場發現「全身爬滿蛆」瀕死小鹿　善良阿金當養母守護長大

哈士奇「髮際線分太開」頭頂全白　天生地中海超像禿掉

女半夜床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑貓緊抱泰迪熊娃娃熟睡萌翻

凍未條！樹懶「縮成毛球」吹暖氣　陸龜集體變保暖燈信徒

男凌晨「攜多種武器」闖民宅被比特犬嚇退　屋主看監視畫面嚇壞

銀行警報狂響以為被搶劫　警到場發現「凶手是雄鹿」混亂畫面曝

寬姐為爺奶笑了！暖喊「過年怕沒人記得」逼哭長輩　名模王麗雅相挺捲袖包年菜

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

數位帳戶2026首拼場！2銀行活儲年息飆3%　15萬存半年滾息1162元

攻頂「台北101」後怎麼下來？　霍諾德本尊淡定回：我搭電梯比較快

快訊／三立採訪車撞銀行「駕駛曝光」　移送北檢50萬交保限制出境

殲-50空中放油拚2028交付　測試進度快殲-20三倍

桃園婦倒垃圾遭回收車「夾殺」慘死！張善政深夜赴殯儀館致哀

名記海曼點名！證實曾接觸老虎　史庫柏要價過高讓洋基選擇退場

桃園Xpark「海洋摺紙展」登場　魟魚、水母、企鵝變紙藝

總統接見！長庚科大副校長黃聰龍　榮獲國際學術創新金鑽獎

寵物動物熱門新聞

女床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑緊抱娃娃睡翻

冬季穿山甲館　動物保暖有一套

汪髮際線分太開　天生地中海髮型

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

柴犬把桌腳當潔牙骨　啃6個月斷了

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

男凌晨「攜多種武器」闖民宅　被比特犬嚇退

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

讀者迴響

熱門新聞

女床上驚見「毛毛闖入者」　虎斑緊抱娃娃睡翻

冬季穿山甲館　動物保暖有一套

汪髮際線分太開　天生地中海髮型

農場發現瀕死小鹿　善良阿金當養母守護

柴犬把桌腳當潔牙骨　啃6個月斷了

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

女以為愛犬討抱　醒來發現2.5公尺蟒蛇趴身上

網紅柯基大大離世　飼主不捨放手

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

浪貓臉超圓「嘴邊肉捧著溢出來」　

男凌晨「攜多種武器」闖民宅　被比特犬嚇退

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

狗聚變社恐現場　「I型歐告」頭卡狗門逃避

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面