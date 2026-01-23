凍未條！樹懶「縮成毛球」吹暖氣　陸龜集體變保暖燈信徒

▲寒流來襲，臺北市立動物園穿山甲館也替動物們做足過冬準備。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

節氣「大寒」報到，冷氣團一波接一波南下，臺北市立動物園穿山甲館裡的熱帶動物們也一樣「凍未條」。幸好保育員早就超前部署，安排好巢箱、保溫燈、暖氣、加溫水池，讓館內瞬間升級成動物專屬的冬日暖房，甚至意外造出白霧飄飄、宛如仙境的美麗景象。

▲棉頭絹猴因為天氣變冷，頭上的毛全炸開保暖。（圖／臺北市立動物園提供）

保溫燈、巢箱是取暖好幫手

天氣一冷，二趾樹獺和棉頭絹猴躲進事先準備好的巢箱取暖，整隻縮成一顆毛茸茸的大毛球，如果一時找不到牠們的身影，多半正窩在某個溫暖的角落休息。今年保育員也特別在穿山甲館出口處，替栗喉蜂虎加裝陶瓷保溫燈，蜂虎們羽毛全炸開變成蓬鬆一球，排排站取暖的模樣可愛度爆表。

▲窩在保暖燈旁的栗喉蜂虎，羽毛蓬鬆變得圓滾滾。（圖／臺北市立動物園提供）

室內恆溫不怕寒流

至於在森林底部活動的紅腿陸龜、黃腿陸龜與緬甸星龜，則成為了暖氣教派的忠實信徒，設有保溫燈的巢箱還特地加裝「門簾」留住暖空氣，讓這群爬蟲小夥伴能安心調節體溫。夜行區內的小懶猴、阿氏夜猴等樹棲夜行性動物，則透過暖氣將室溫穩定維持在22度，讓這群小動物不至於著涼。

▲紅腿陸龜、黃腿陸龜與緬甸星龜也有保暖燈，外加門簾避免暖氣散掉。（圖／臺北市立動物園提供）

▲室內區的阿氏夜猴也有暖氣恆溫。（圖／臺北市立動物園提供）



恆溫水池造出仙氣場景

館內飼養多種熱帶淡水魚類的大水池，則以加溫系統保持26至28度的水溫，讓魚群在寒冬中也能自在悠游。每當氣溫下降，瀑布因水溫與冷空氣形成溫差，還會飄起陣陣白霧，意外成為館內限定的夢幻冬季風景。動物園也提醒民眾，來園感受療癒氛圍的同時，別忘了幫自己也穿暖一點。

▲室內水池保持在26至28度，讓熱帶淡水魚能舒服的生活。（圖／臺北市立動物園提供）

▲水池與室溫的溫差，意外造成像溫泉仙境的場景。（圖／臺北市立動物園提供）