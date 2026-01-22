垃圾壓縮機中驚見「受驚發抖小狗」　男警救出後心疼：我收養牠

▲逃過一劫的小狗獲得收養。（圖／翻攝自Facebook／spcaLA）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名員警在街上巡邏時，聽見一個垃圾壓縮箱中傳出微弱哭聲，他打開後驚見一隻飽受驚嚇的小狗，讓他非常心疼，雖然小狗後來被送到收容中心接受照顧，但他仍念念不忘狗狗，最後決定正式收養。

垃圾桶發現小狗 警消緊急救援

事件發生在聖誕節前幾天，在加迪納市(Gardena)警局任職的員警比爾林(Nick Beerling)正在值勤時接到報案，有人在當地教堂外面的垃圾桶中聽到嗚咽聲，動物管制人員抵達現場後發現垃圾桶被鎖住，所以尋求警消人員幫忙。

比爾林表示，當他們成功將垃圾桶上的鎖解開後，看到一隻飽受驚嚇的小狗坐在裡面，「狗狗渾身發抖，嗚咽叫著，似乎在尋求幫助」，而且小狗待的垃圾桶有壓縮裝置，若是再晚一點將狗救出，小狗很有可能會被裝置壓死。

警察收養獲救小狗 聖誕節添新成員

狗狗被救出後，送到當地防治動物虐待協會SPCALA South Bay接受照顧，雖然知道小狗會受到妥善照顧，但比爾林的心中卻一直牽掛著狗狗，所以在聖誕節當天前去收容所正式收養。

比爾林的家人表示，「我和女兒們一直說想再養一隻狗，但都無法說服比爾林，沒想到這隻小狗打動了他」。獲救小狗原本被收容所取名為弗蘭(Flan)，正式成為比爾林的家人後，被改名為諾姆(Norm)，因為牠是在同名的街道上被發現。