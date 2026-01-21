ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

海獅寶寶和媽走散「闖進停車場」　抬頭萌看員警爆紅近況曝光

海獅寶寶和媽走散「闖進停車場」　抬頭萌看員警爆紅近況曝光。（圖／翻攝自The Marine Mammal Center）

▲海獅寶寶在停車場被發現。（圖／翻攝自 The Marine Mammal Center）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一隻小海獅寶寶竟然跑到市區，穿越馬路跑到一停車場中，小海獅模樣雖然看起來可愛，但救援後發現嚴重營養不良、身體虛弱，目前已帶到獸醫院中接受治療。

停車場驚見小海獅　警方出動護送

[廣告]請繼續往下閱讀...

加州山景城(The Mountain View)警方5日接獲報案，有民眾在加西亞大道(Garcia Avenue)上一間停車場中發現一隻海獅。警方表示，他們接獲報案後立即趕到現場，和幫忙控制住小海獅的保全人員會合。

從現場照片中可看到，和媽媽失散的小海獅獨自待在停車場，抬頭看著員警的模樣十分可愛。員警後來小心引導海獅離開車潮和危險區域，成功把海獅帶上警車後座。

小海獅營養不良　治療後逐漸恢復健康

這隻海獅後來移交給當地海洋動物中心Marine Mammal Center照顧，中心人員將牠命名為Babymac，檢查後發現Babymac嚴重營養不良，處於非常虛弱的狀態，送到加護隔離病房接受治療。

海洋動物中心幾天後在網路上更新Babymac最新情況，原本十分虛弱的Babymac由於健康情況持續好轉，目前已經離開加護病房，雖然還不能野放回大自然中，但相信隨著時間過去會愈來愈健康，謝謝所有提供過幫助的人。

關鍵字： 海獅加州救援海洋動物營養不良The Mountain ViewBabymac

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人離世不肯走！忠犬「守護遺體一整晚」　追靈車4公里感動全村

不可以熬夜！愛睏黃金獵犬「咬小被被」站門口　逼主人上床睡覺

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

常去停車場突然爆滿！男改道去別家超市　意外中「1億元頭獎」

每天努力靠近！超暖阿金「自己收編害羞浪貓」　放閃照萌翻網

男騎車一半遭「致命風箏線繞頸」　右肩遭切受傷嚇：安全帽救命

警察找上門　通緝犯爸意外被6歲兒出賣「爸爸在玩捉迷藏」

哈士奇與貓妹聯手拆家「衣櫃變睡窩」　網笑翻：一定是受貓指使

姐姐告訴米克斯「全家都去台北」　牠表情超心碎變委屈八字眉

長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓踏踏突被搶娃娃　奶音抗議：那是偶的！

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

極度暴力式愛愛！恐龍交配「常壓斷伴侶脊椎」　過程充滿痛苦

海獅寶寶和媽走散「闖進停車場」　抬頭萌看員警爆紅近況曝光

主人離世不肯走！忠犬「守護遺體一整晚」　追靈車4公里感動全村

奴才染髮貓咪認不出　全身炸毛＋開飛機瞪眼：你是誰？

奴才手工縫製「喵皇龍袍」　穩重眼神霸氣外露惹網笑：皇上吉祥！

金門太湖周邊發現水獺屍體　成年雌獺待解剖釐清死因

黃金鼠貪吃討食沒坐穩　秒張開小手比出「Safe」手勢萌翻網友

哈士奇與貓妹聯手拆家「衣櫃變睡窩」　網笑翻：一定是受貓指使

長毛柯基綁「屁屁雙馬尾」　烙賽洗乾淨後防止毛弄髒

不可以熬夜！愛睏黃金獵犬「咬小被被」站門口　逼主人上床睡覺

台中火鍋控快收！設計師千萬開溫體牛火鍋　王品和牛涮爽吃５hrs

許明杰看謎片被抓包！母痛斥「變態」起衝突冷戰3個月：結婚後才能看

批賴清德拒出席彈劾說明　國民黨臉書遭灌爆：藍委也幾乎都沒去

CPB名單異動！上海正大龍補進兩名台將　鄧佳安、姚恩多入列

明天低溫再探8度　北東水氣多「2地有局部大雨」

最貴畢業照！大學生闖輕軌軌道拍學士照　遭勸竟回：車來會走

被AI看穿幾歲？ChatGPT「1機制」抓未成年　誤判要傳自拍解鎖

台灣國際淨零永續展、智慧能源週10月登場　淨零與再生能源商貿平台

「馬喜為丟籃球」　TPBL職籃春節企劃首度曝光

張善政宣布桃園加碼教師行政獎金　估4500人受惠

寵物動物熱門新聞

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

黃金鼠貪吃討食　沒坐穩秒比Safe

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

奴才手工製作龍袍　喵皇霸氣外露

黃金獵犬「咬小被被」站門口　逼主人睡覺

媽染髮貓咪認不出　炸毛＋開飛機

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

忠犬守護主人遺體　狂追靈車4公里

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

萌兔變屁屁飛彈　發射前先算彈道

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇疑被貓指使　天天開衣櫃

汪聽說全家都去台北　表情超委屈

長毛柯基拉肚子　屁屁雙馬尾防髒

黃金鼠貪吃討食　沒坐穩秒比Safe

守宮藏在細節裡　每天給主人驚喜

活埋10年！地板下驚見不死陸龜　沒水沒光奇蹟活著

奴才手工製作龍袍　喵皇霸氣外露

黃金獵犬「咬小被被」站門口　逼主人睡覺

媽染髮貓咪認不出　炸毛＋開飛機

收容所350隻貓「其中一隻特別大」

忠犬守護主人遺體　狂追靈車4公里

吉娃娃散步被問「是麝香豬嗎？」

萌兔變屁屁飛彈　發射前先算彈道

收編瘦小貓　養6個月整隻灌飽氣

小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑貓踏踏突被搶娃娃　奶音抗議：那是偶的！

虎斑貓踏踏突被搶娃娃　奶音抗議：那是偶的！

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

爸燙完頭髮貓咪認不出來　緊盯飛機耳壓超低：你誰？

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面