海獅寶寶和媽走散「闖進停車場」　抬頭萌看員警爆紅近況曝光

美國加州一隻小海獅寶寶竟然跑到市區，穿越馬路跑到一停車場中，小海獅模樣雖然看起來可愛，但救援後發現嚴重營養不良、身體虛弱，目前已帶到獸醫院中接受治療。

停車場驚見小海獅 警方出動護送

加州山景城(The Mountain View)警方5日接獲報案，有民眾在加西亞大道(Garcia Avenue)上一間停車場中發現一隻海獅。警方表示，他們接獲報案後立即趕到現場，和幫忙控制住小海獅的保全人員會合。

從現場照片中可看到，和媽媽失散的小海獅獨自待在停車場，抬頭看著員警的模樣十分可愛。員警後來小心引導海獅離開車潮和危險區域，成功把海獅帶上警車後座。

小海獅營養不良 治療後逐漸恢復健康

這隻海獅後來移交給當地海洋動物中心Marine Mammal Center照顧，中心人員將牠命名為Babymac，檢查後發現Babymac嚴重營養不良，處於非常虛弱的狀態，送到加護隔離病房接受治療。

海洋動物中心幾天後在網路上更新Babymac最新情況，原本十分虛弱的Babymac由於健康情況持續好轉，目前已經離開加護病房，雖然還不能野放回大自然中，但相信隨著時間過去會愈來愈健康，謝謝所有提供過幫助的人。