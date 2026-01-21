奴才染髮貓咪認不出　全身炸毛＋開飛機瞪眼：你是誰？

記者李依融／採訪報導

虎斑貓「糰糰」看到媽媽回家非但沒有開心迎接，反而嚇得炸毛、耳朵開飛機，原來媽媽去染了漂亮的粉紅色頭髮，糰糰瞬間認不出，驚訝的表情讓網友看了又心疼又好笑，在Threads上獲得2萬讚。

▲媽咪努力幫糰糰複習「我是媽媽呀」。（圖／Threads@___chu1223提供）



糰糰是一隻可愛的虎斑貓，平常跟家人感情很好，很喜歡跟爸爸媽媽一起睡床上，這次媽媽染頭髮回家，沒想到糰糰會嚇得全身炸毛、耳朵開飛機，網友形容「牠怎麼把自己弄得『又扁又澎』的？」這也不是糰糰第一次對奴才的髮型有意見，2025年4月爸爸去燙頭髮後，糰糰也是認不出來，壓低身子瞪大眼睛開飛機，一臉「你到底是誰？」的嚇壞表情，當時也在Threads獲得2.7萬讚。

▲糰糰平常跟奴才們互動很好。（圖／Threads@___chu1223提供）



有網友猜想，會不會是染髮劑的味道讓貓咪反應激烈，所幸媽媽說糰糰很快就恢復正常，「過了5分鐘拿出零食，牠就好了」。當天晚上糰糰和另一隻貓咪「秋刀魚」一如往常，跟爸爸媽媽一起睡在舒服的床上，看來已經從驚嚇中恢復。

▲當晚糰糰就恢復正常，跟爸爸媽媽一起睡覺。（圖／Threads@___chu1223提供）

網友看到糰糰的表情表示「開飛機+炸毛+哈氣三管齊下，表示嚴厲譴責！」、「媽媽忽然變成怪物的一天」、「澎得好徹底，整隻都炸開來耶」。不過媽媽說，雖然糰糰對她的新髮型還需要適應，不過她自己很滿意新髮色啦！