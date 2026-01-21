ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
奴才手工縫製「喵皇龍袍」　穩重眼神霸氣外露惹網笑：皇上吉祥！

▲奴才手工縫製喵皇「龍袍」　穩重眼神霸氣外露惹網笑：皇上吉祥！。（圖／花生放送@peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友調侃「這件衣服只有花生撐得起來」。（圖／花生放送@peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

台北市8歲的英國短毛貓「花生」因為身形圓潤不好買到較合身的服裝，飼主決定「手工縫製」出為寶貝量身打造的衣服，每件心血都耗時1至2天左右，持續了2年之久至今共做出7件禮服。其中一件「龍袍」再配上花生穩重的表情，讓網友忍不住大喊「吾皇萬歲萬萬歲！」，引發共鳴。

▲奴才手工縫製喵皇「龍袍」　穩重眼神霸氣外露惹網笑：皇上吉祥！。（圖／花生放送@peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主表示，近期想嘗試東方風格來迎接新年。（圖／花生放送@peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

花生非常愛吃愛撒嬌，可以說是幾乎不挑食，是家中的開心果。至今已經擁有7套手工服裝，飼主提到，製作過程的打版與裁布約一小時，實際縫製則是會分段來進行，真正做好一套約需1至2天來完成。花生並不會排斥著裝，反而很享受穿衣服時被關注的感覺。

精美剪裁超級華麗　奴才竟是自學縫製

飼主和《ETtoday寵物雲》分享，大約從2年前就陸續開始幫花生製作手工服裝，基本上的款式多半配合節日去發想，像是聖誕節做王子的絨布披風，近期則想嘗試東方風格來迎接新年。本身有學過手做的裁縫課，不過寵物服裝的縫製則是自己在YouTube上查找資料學習。

▲奴才手工縫製喵皇「龍袍」　穩重眼神霸氣外露惹網笑：皇上吉祥！。（圖／花生放送@peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲花生能輕鬆駕馭任何服裝。（圖／花生放送@peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

可愛的瞬間被家人發佈在Threads上，網友紛紛在底下留言「臣妾給皇上請安」、「吾皇萬歲萬歲萬萬歲」、「真·大橘」、「這龍袍還不是每隻貓都能駕馭......」、「踩樓梯像登基」、「這個氣勢逼人啊」、「皇上吉祥」，引起一票飼主共鳴，曬出幫自家主子訂製的服飾。

▲奴才手工縫製喵皇「龍袍」　穩重眼神霸氣外露惹網笑：皇上吉祥！。（圖／花生放送@peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黏人愛撒嬌的花生是家中的開心果。（圖／花生放送@peanut.watson提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

