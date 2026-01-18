ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！上班族狂cue：根本是我

日本飼主的其中一隻小臘腸來優，近日緊抓棉被賴床的萌樣，吸引千萬人觀看，也讓上班族很有共鳴。（翻攝自X平台@siawase1717）

▲日本飼主的其中一隻小臘腸來優，近日緊抓棉被賴床的萌樣，吸引千萬人觀看，也讓上班族很有共鳴。（翻攝自X平台@siawase1717）

圖文／鏡週刊

最近天氣冷，無論是人類還是毛小孩，都想躲在家裡，甚至賴床。就有一名日本飼主在社群分享家中小臘腸爆笑的照片，只見一隻名叫「來優」的小臘腸鑽進被窩睡覺，被抓包還不願起來，反而緊緊抓著棉被。逗趣畫面曝光萌翻千萬網友，許多上班族看了更產生共鳴，直呼「那個抓被子的手勢太社畜了」、「狗狗完全演出起床前的絕望感！」

分享照片的是Ｘ平台名為「ほんわか姉妹」的日本網友，他與家人一起飼養2隻寵物臘腸犬，分別是「來優」與「麗來」。飼主表示，他最近發現來優都會趁自己不注意，調皮躲進棉被裡，飼主說，他的床被霸占後，想試圖引導來優回到自己的睡窩，但來優根本不領情，甚至用腳緊緊抓著棉被不放，讓他哭笑不得。

來優爆笑又萌翻的畫面曝光之後，吸引近1千2百萬名網友觀看，尤其上班族很有共鳴，紛紛留言，「太人性化了」、「那雙手手好可愛~」、「戶外下大雨時，我也會這樣」、「看來狗狗認為自己是人類呢」、「相信很多要上班上課的人，都想用這個姿勢睡久一點」、「當我被迫在颱風天出門上班，會在床上維持這個動作思考是否要請假」、「那個抓被子的手勢太社畜了」、「散發著社畜起床上班前濃濃的絕望感」。


小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人！上班族狂cue：根本是我

