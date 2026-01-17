貓咪緊盯烤麵包機　烤好瞬間「嚇到起飛」變殘影逃超遠

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一位飼主發現自己的貓咪Remy對家裡的烤吐司機充滿興趣，於是決定用手機拍下貓咪目睹吐司跳起來時的驚訝瞬間。這隻喵星人站在流理台上，一臉認真的注視正在運作的機器，完全沒發現自己將會受到貓生最大的驚嚇。

▲Remy專心的看著烤吐司機，結果在麵包烤好瞬間被嚇飛。（圖／翻攝自TikTok／@remyandnala）

吐司烤好瞬間 被嚇到原地彈飛

Remy微微低著頭，好奇地看著放在旁邊的烤吐司機，嚴肅的表情彷彿在思考它是如何把麵包變得香噴噴。就在牠正專心時，吐司烤好彈起來發出清脆的「盯！」聲響，突然動起來的機器加上聲音，讓Remy嚇到瞬間飛離桌面，連手機都只能捕捉到牠的殘影。這有趣的一幕至今在TikTok累積超過100萬次點閱。

▲Remy：奴才你剛剛做了什麼好事！（圖／翻攝自TikTok／@remyandnala）

逃到地上避難的Remy還一臉慌張，狠狠瞪著在看熱鬧的鏟屎官，彷彿以為這是媽媽在搞鬼。許多網友看到這段有趣的影片，笑說自己也曾經被這種機器嚇到過，「我每次烤吐司也這樣」、「剛剛那瞬間靈魂出竅了」、「牠說不定只在追求刺激」。

▲平時其實很Chill。（圖／翻攝自TikTok／@remyandnala）