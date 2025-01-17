天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵

▲天竺鼠剃毛後屁股光溜溜，背影神似川普的髮型。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

「炸豬排」是一隻長毛的謝特蘭天竺鼠，為了防止牠上廁所弄髒自己的屁股，飼主決定將牠下半身的毛剃短一些，沒想到替好毛後的炸豬排看起來非常滑稽，屁屁光溜溜但上半身還是維持原狀，連動手的媽媽都忍不住對鼠女兒的新造型感到抱歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飼主也對自己的手藝感到抱歉，幸好炸豬排並不介意。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

炸豬排媽媽分享的照片中，可以看到炸豬排下半身的都已經被剃光，上半身仍保持著原本的長毛，再加上牠的頭髮比較長且偏金色，背影看起來就美國總統川普的髮型非常相似。飼主在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，炸豬排已經有多次被剃毛的經驗，因為牠的屁股很容易沾到尿結塊，但「冬天太冷不能洗澡，就只能剃毛」。

▲尚未剃毛前的炸豬排。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主也表示家裡有開暖氣，所以不用擔心炸豬排會冷到。這隻獲得「川普頭」造型的天竺鼠心情並未受影響，依舊開心的蹦蹦跳跳，享用媽媽賠罪的蔬菜大餐。鏟屎官也透露，炸豬排非常聰明，每天早上會化身「鼠鼠鬧鐘」叫人起床，「到晚上該吃菜的時候，還會一直去叼他的菜盤來暗示我」。

▲炸豬排：菜菜真好吃！（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Threads上的網友也發揮想像力，幽默的對炸豬排的髮型做出評價，「誰家的椰子會長毛的啊」、「不好意思，我可以問一下你的寶寶是什麼生物嗎」、「請問飼養川普是合法的嗎？」，此外也有人曬出自己幫天竺鼠剃毛的「失敗照」來安慰炸豬排的媽媽「剃完趕快加菜，相信小寶寶們不會生氣」。

▲雖然毛還沒完全長回來，但炸豬排還是很可愛。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）