ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵

▲天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲天竺鼠剃毛後屁股光溜溜，背影神似川普的髮型。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

「炸豬排」是一隻長毛的謝特蘭天竺鼠，為了防止牠上廁所弄髒自己的屁股，飼主決定將牠下半身的毛剃短一些，沒想到替好毛後的炸豬排看起來非常滑稽，屁屁光溜溜但上半身還是維持原狀，連動手的媽媽都忍不住對鼠女兒的新造型感到抱歉。

▲天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飼主也對自己的手藝感到抱歉，幸好炸豬排並不介意。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

炸豬排媽媽分享的照片中，可以看到炸豬排下半身的都已經被剃光，上半身仍保持著原本的長毛，再加上牠的頭髮比較長且偏金色，背影看起來就美國總統川普的髮型非常相似。飼主在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，炸豬排已經有多次被剃毛的經驗，因為牠的屁股很容易沾到尿結塊，但「冬天太冷不能洗澡，就只能剃毛」。

▲天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲尚未剃毛前的炸豬排。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主也表示家裡有開暖氣，所以不用擔心炸豬排會冷到。這隻獲得「川普頭」造型的天竺鼠心情並未受影響，依舊開心的蹦蹦跳跳，享用媽媽賠罪的蔬菜大餐。鏟屎官也透露，炸豬排非常聰明，每天早上會化身「鼠鼠鬧鐘」叫人起床，「到晚上該吃菜的時候，還會一直去叼他的菜盤來暗示我」。

▲天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲炸豬排：菜菜真好吃！（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Threads上的網友也發揮想像力，幽默的對炸豬排的髮型做出評價，「誰家的椰子會長毛的啊」、「不好意思，我可以問一下你的寶寶是什麼生物嗎」、「請問飼養川普是合法的嗎？」，此外也有人曬出自己幫天竺鼠剃毛的「失敗照」來安慰炸豬排的媽媽「剃完趕快加菜，相信小寶寶們不會生氣」。

▲天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然毛還沒完全長回來，但炸豬排還是很可愛。（圖／@zha.zhuzhu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 天竺鼠炸豬排川普頭笑翻逗趣

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

狗在哪！餐車妹蹲餵大白熊　「又大又白」33秒網看3小時

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

歐告堅持「頭饋在媽手上」　奴才手腳都好麻曝牠愛碎唸

胖歐告去鄰居家聽到「好朋狗不在」　堅持親自進屋確認才回家

3貓齊上陣「認真呼嚕踏踏」踩被子　鏟屎官大呼：這是奇景！

賓士貓握手奴才摸頭獎勵　旁邊橘貓「有樣學樣」伸爪輕拍頭

德國牧羊犬翹家9天「自動返回」　自己按門鈴還變超愛說話

薩摩耶與寶寶「加密通話」聊天　仔細聆聽深情對望暖化飼主

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

女離家查看監視器　發現調皮狗「1表現超反常」心碎：牠一直在等

竹縣非法繁殖場毛孩燦笑重生！　37隻22日公開認養

水族館整修　翻車魚憂鬱竟因「沒遊客業績」病了！館方1招治癒

福岡海洋世界17歲海獺Lilo離世　全日本水族館剩2隻海獺

主人愛貓無極限！牙齒「矯正1顆16萬」　醫藥費付錢不手軟

天竺鼠剃毛變「川普頭」屁股光溜溜　媽媽趕快拿菜當獎勵

洛杉磯大火肆虐「兔子博物館」遭燒毀　超過40年收藏品全變灰燼

米克斯神操作「開家門遛狗」　搬新家打不開紗窗超委屈

女離家查看監視器　發現調皮狗「1表現超反常」心碎：牠一直在等

水族館整修　翻車魚憂鬱竟因「沒遊客業績」病了！館方1招治癒

8.5公斤虎斑貓6樓摔落！砸破汽車玻璃仍沒事　網傻眼：剩8條命

冷氣團來襲　北市動保處：飼主未幫寵物保暖將挨罰

林真亦12年愛犬離世太痛爆肥8公斤　迎接超萌「新家人」

公平會人事案李鎂、洪財隆未過關　行政院表達遺憾

在野黨大砍農業部預算　全國養豬協會串連反對：不排除到立院抗爭

東森購物網新春「蛇麼攏賀」搶紅包、刮刮樂100%中獎　滿額抽LABUBU公仔

希爾頓「一次性備品」要價599元被砲轟！業者解釋：那是去年價錢

Nissan去年營利暴跌90.2%　日媒：利潤需提高3倍才能與Honda合併

偷電纜焚燒！害賞鳥勝地「陽明湖」大火　金門2竊賊遭逮羈押

轟綠營把預算案當「選舉工具」　黃珊珊：不協商卻開記者會攻擊藍白

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝　昨黃麟凱槍決後情緒平穩

穿到流汗！冷門「1品牌」發熱衣全場大推　內行驚：別再宣傳了

罰不怕！又有女遊客闖阿里山林鐵軌道　最高恐挨罰5萬

寵物動物熱門新聞

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

女查看監視器　發現調皮狗反常模樣心碎

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

水族館整修　翻車魚「沒遊客業績」太憂鬱病了

天竺鼠剃毛　屁股光溜溜變川普

汪「開門遛狗」　打不開紗窗超委屈

主人愛貓無極限！牙齒矯正1顆16萬不手軟

北市動保處：未幫寵物保暖將挨罰

國中網球場驚見超萌領角鴞　師生救援過程曝

歐告堅持「饋頭」　媽手腳麻掉

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

洛杉磯大火肆虐　兔子博物館遭毀

8.5公斤虎斑貓6樓摔落沒事　網傻眼：剩8條命

讀者迴響

熱門新聞

妹子每月收前男友轉2200元！網讚：負責任好人

女查看監視器　發現調皮狗反常模樣心碎

竹縣37隻重生毛孩22日公開認養

水族館整修　翻車魚「沒遊客業績」太憂鬱病了

天竺鼠剃毛　屁股光溜溜變川普

汪「開門遛狗」　打不開紗窗超委屈

主人愛貓無極限！牙齒矯正1顆16萬不手軟

北市動保處：未幫寵物保暖將挨罰

國中網球場驚見超萌領角鴞　師生救援過程曝

歐告堅持「饋頭」　媽手腳麻掉

她共乘遇貓咪乘客　一上車被司機警告不要碰：身價落差10倍

汪翹家9天按門鈴回家　變超愛說話

洛杉磯大火肆虐　兔子博物館遭毀

8.5公斤虎斑貓6樓摔落沒事　網傻眼：剩8條命

賓士貓握手奴才獎勵　橘貓伸爪加持

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面