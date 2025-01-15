歐告堅持「頭饋在媽手上」　奴才手腳都好麻曝牠愛碎唸

記者賈沐蓉／採訪報導

網友Aida家的歐告「不黑」非常喜歡跟媽媽待在一起，這天飼主在居家辦公時，不黑照常跑過來陪她一起上班，而這隻狗狗也有一個獨特的堅持，就是要把頭饋在媽媽手上，於是牠用了全身力氣才把頭塞進這個合適的位置。

▲不黑經常把頭饋在媽媽手上，已經變成牠的例行公事。（圖／Threads &Instagram @aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在Aida分享的影片中，可以看到不黑整隻趴坐在媽媽的大腿上，恰好當時飼主正在用電腦，而懸在空中的臂彎就變成了狗狗最喜歡的「饋頭區」，但因為手臂的位置比較高，不黑花了一番功夫才把頭塞進正確的位置。飼主在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，因為平時在家工作的時間比較多，面對不黑的騷擾時「反而感覺很溫暖開心」，唯一的缺點就是「偶爾手和腳都會麻！」。

▲不黑窩在媽媽身上監工。（圖／Threads & Instagram @aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主也透露如果自己需要離開座位，牠就會跟他說「等一下你先下來，我要去倒水、上廁所...」，把愛犬勸下來。每到傍晚時不黑化會化身「狗狗鬧鐘」，用各種方式催媽媽下班陪牠，不過「白天下午都很乖的在腿上睡覺」。同時Aida也表示，不黑是一隻「貓貓狗」，個性極度悶騷，雖然面對陌生人會很內向、緊張，「但如果是熟人他就會很熱情，一直想跟別人玩」。

▲不黑看見媽媽手上有好吃的，好奇的湊過去聞。（圖／Threads & Instagram @aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

此外Aida也透露不黑很懂事、很乖不拆家的狗狗，但打哈欠會發出又低又大聲的聲音，平時也有些「愛抱怨」發出碎碎唸的的聲音。隨後不黑饋頭的影片也萌翻了許多網友，吸引不少人留言，「誰都不可以跟牠搶」、「不黑老板是饋頭專家」、「不黑的每日任務」。

▲不黑：哈阿～媽媽什麼時候下班？（圖／Threads & Instagram @aida0620提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）