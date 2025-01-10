廚房出現「一鍋貓」尾巴掉外面狂甩　鏟屎官笑噴：還躺的很好欸





▲小玳瑁貓超熱愛鍋子，喜歡自己把自己裝進去。（圖／瓜媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）還躺的很好欸。

記者賈沐蓉／綜合報導

「黑瓜」是一隻今年5個月大的玳瑁貓，也是位非常頑皮的小女生。最近飼主瓜媽發現牠超級熱愛鍋子，不但會自己跳進去捲成球狀躺下，想把牠哄出來時還死賴在裡面不走，讓鏟屎官開玩笑的說「冬天進補囉～要煮麻油還是三杯好呢？！」

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▲黑瓜自己跳進廚房的鍋裡，變成「一鍋貓」。（圖／瓜媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在瓜媽分享的影片中，可以看到黑瓜在廚房裡鬼鬼祟祟，接著偷偷鑽進瓦斯爐上的鍋子躺好，小小的身體蜷起來剛好可以裝滿一整鍋，長長的尾巴掛在鍋邊晃來晃去，看起來非常滿意這個「新貓窩」。當牠聽到奴才說「出來啦～」的聲音時還輕咬媽媽的手表示抗議，讓飼主覺得好笑又無奈。

▲黑瓜躺進去後，尾巴還掛在鍋外狂甩。（圖／瓜媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑瓜：鍋子躺起來很舒服阿～（圖／瓜媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

瓜媽在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，黑瓜超級熱愛鍋子，會一直想盡辦法跳上去繼續躺，而且只要牠進鍋就會整隻躺平很難抓出來，這個時候她就會「用玩具或者食物吸引她出來」。平時的黑瓜也是隻活力滿滿的小貓，奴才吹頭髮時會伸手手幫忙梳，還會像小狗狗一樣玩你丟我撿，帶給鏟屎官許多歡樂。

▲ 與鯛魚燒娃娃一起睡覺的小黑瓜。（圖／瓜媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段「一鍋黑瓜」的影片也讓許多網友笑噴，「瓜仔雞湯來一碗」、「這鍋藥膳看起來很補」、「要不....那個鍋子就直接給他當床好了(X」，還有其他鏟屎官曬出自家貓咪跑進鍋裡的照片「我家的也欠煮」。

▲小黑瓜正在認真吃飯。（圖／瓜媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）