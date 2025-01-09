衣帽架上掛著「一條貓」！　鏟屎官傻眼：你怎麼上去的？

▲ 三花把自己掛在衣帽架上，讓找貓的奴才超傻眼。（圖／網友黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

「哈嚕」是一隻7個月大的三花貓，個性十分頑皮。某天飼主黃小姐找不到哈嚕，四處尋找時突然發現牠不知道用了什麼方法，竟然將自己「掛」在家裡的衣帽架上，從高處悠哉地看著她忙碌。哈嚕這奇特的行為讓黃小姐感到相當傻眼，而當她試圖將哈嚕抱下來時，牠卻完全不配合。

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▲哈嚕是隻愛玩的貓咪，但脾氣很好。（圖／網友黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

黃小姐分享的照片顯示，哈嚕的肚子卡在衣帽架的橫桿上，四肢垂在空中，似乎想扮演一件外套，與其他掛著的衣物融為一體。黃小姐提到，當初她發現哈嚕不見時已經在家裡找了很久，沒想到這小傢伙就安靜地掛在高處盯著她的一舉一動。她也相當好奇哈嚕究竟是怎麼爬上去的。更有趣的是，哈嚕似乎很喜歡這個「新據點」，一開始還賴在上面不肯下來，最後只好用抱的才將牠成功抱下。

▲哈嚕：這裡很舒服啊，幹嘛走？（圖／網友黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，後來她才發現哈嚕是「抓著衣服像爬樹那樣上去」。黃小姐也透露平時哈嚕雖然愛調皮搗蛋，不過是隻沒有脾氣的天使貓，還超級愛吃，只要看到食物就會特別激動，最近還為了吃東西激動衝的過來，結果「途中撞到桌子下巴就受傷了」，鏟屎官只好帶牠去看醫生。

▲ 哈嚕想吃東西，激動到變成松鼠尾巴。（圖／網友黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後哈嚕用「一條貓」姿勢掛在衣帽架上的影片也萌翻許多網友，紛紛在留言區評論，「這條圍巾好逼真」、「身分認同大概是帽子」、「貓咪：原本想表演魚躍龍門。不承想肚肚有點大，才卡住」。還有其他貓奴曬出自家主子掛在衣帽架上的照片，「我家的小貓掛在上面就算了還給我睡著」。

▲哈嚕陪著鏟屎官一起追劇？（圖／網友黃小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）