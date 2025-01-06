貓咪穿上《進擊的巨人》杯套變「調查兵團」　脫掉還擺臭臉

記者賈沐蓉／綜合報導

《劇場版「進擊的巨人」THE LAST ATTACK》上映，同時推出披風造型杯套，貓奴翁宇歆突發奇想，讓家裡的賓士貓「屁孩」變身調查兵團，而貓咪似乎也很喜歡這件衣服，脫掉後表情變得非常不爽。

▲屁孩穿《進擊的巨人》的披風造型杯套，意外合身。（圖／網友翁宇歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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翁宇歆看到《進擊的巨人》披風造型杯套，想都沒想就買回來給貓咪試穿，沒想到成果意外的合身。賓士貓屁孩穿上這件「新衣服」後也沒有絲毫不適，還精神十足的在家裡到處遊走，穿了一整個晚上後杯套才被鏟屎官脫掉，然而衣服被收走後，牠一直盯披風不放，似乎想穿回酷炫的造型。

▲屁孩：窗的另一邊是敵人嗎？（圖／網友翁宇歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲屁孩穿著披風在地上打滾。（圖／網友翁宇歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

翁宇歆表示，自己很喜歡《進擊的巨人》這部動漫，看到屁孩拿不回披風臭臉的模樣，讓他忍不住想問「你是真的要獻出心臟了是不是？」。這張「貓貓調查兵團」的照片也吸引許多動漫迷與貓奴的注意，「你以為是飲料杯套，其實是寵物款」、「你睡覺要小心你的後頸肉」、「進擊的貓貓」。

▲屁孩非常喜歡這件披風。（圖／網友翁宇歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲屁孩發現披風消失後，開始對奴才擺臭臉。（圖／網友翁宇歆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）