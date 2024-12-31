小太陽鸚鵡見奴才洗米「順便洗澡」　甩水剩殘影整鍋變雞湯口味

▲小太陽鸚鵡發現飼主剛洗好米，於是決定跳進去順便洗澡。（圖／翻攝自X／@morichan_uroko）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本飼主洗米時把鍋子放著暫時離開，小太陽鸚鵡小森（もりちゃん）看到後，竟自己跳進鍋裡，還拿留在鍋裡的煮米水清潔身體，快速甩水的模樣讓只能拍到殘影，而這張照片也在廣大網友間引發熱烈討論。

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▲平時洗完澡正在曬太陽的小森。（圖／翻攝自X／@morichan_uroko）

小森X帳號@morichan_uroko上傳的貼文中能看到，小森靠著電鍋甩動自己的羽毛，水花四濺的模樣顯示牠非常喜歡這個特別的「澡盆」。飼主在留言區說明，他們平常都會在吃完飯、結束打掃後，才把鳥兒放出來自由活動，這次難得在洗米時放小森出來玩，結果意外讓鳥寶發現一個洗澡的好地方。

事後飼主表示他們有把那鍋米重新洗過，並決定隔天再煮來吃，同時他也發文表示「絕對不會在放鳥出來時移開視線」。目前這張照片已經在X平台上吸引超過1085萬次的點閱率，許多網友也紛紛被小森這張「加料雞湯照」逗樂，「這讓我爆笑」、「我以為牠是小松菜或菠菜哈哈」、「突然想到雞湯口味的炊飯...！」。

▲小森與青椒的合照，兩者看起來真的是同色系。（圖／翻攝自X／@morichan_uroko）