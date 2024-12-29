鸚鵡夫妻棲架上「恩愛互餵」　底下單身鳥狂磕小米快被閃瞎

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鸚鵡夫妻棲架上「恩愛互餵」　底下單身鳥狂磕小米：快被閃瞎

▲鸚鵡夫妻棲架上「恩愛互餵」　底下單身鳥狂磕小米：快被閃瞎了。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 ▲鸚鵡夫妻上「恩愛互餵」戲碼　底下單身鳥被閃瞎只能狂瞌小米。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友李宇恩飼養了三隻鳥，分別是一對牡丹鸚鵡「西瓜」、「芝麻」與一隻和尚鸚鵡「小芋頭」，這天小芝麻嘴裡叼著食物，在鳥籠內與老婆上演夫妻互餵的恩愛場景，一旁的小芋頭快被兩鳥閃瞎，只能在旁邊磕鳥飼料洩憤。這張搞笑的照片恰好被飼主拍下，上傳至「有點毛毛的」粉專。

▲鸚鵡夫妻棲架上「恩愛互餵」　底下單身鳥狂磕小米：快被閃瞎了。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲小芝麻叼著食物餵給老婆，周邊都瀰漫著粉紅泡泡。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據飼主上傳的照片，可見鸚鵡夫妻站在鳥籠內的棲架上，其中芝麻叼著點心，正打算要餵給妻子，西瓜也配合的咬住點心，兩鳥周圍彌漫著充滿戀愛氛圍的粉紅泡泡。結果做為「單身鳥」的小芋頭正站在籠子底部，背對著正在放閃的鳥夫妻，在底下大吃食盆裡的飼料，眼神似乎在抱怨自己「快被閃瞎」。

▲鸚鵡夫妻棲架上「恩愛互餵」　底下單身鳥狂磕小米：快被閃瞎了。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲底下單身的小芝麻只能大吃鳥飼料，假裝沒看見情侶在放閃。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李宇恩在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，小芋頭與西瓜芝麻算是鄰居，不過「好像不是很好的鄰居」，因為他們三個一見面就會開始吵架。同時她也透露鸚鵡們「外表跟脾氣差很多，常常突然很兇咬人」，以前小芋頭就曾經攻擊過飼主帶的耳環，還咬著又拉又扯，不過她認為「鳥寶們很可愛所以沒關係」。

後來西瓜芝麻夫婦順利誕下兩隻鳥寶寶，做為新手爸爸的芝麻就開始忙著叼食物回來餵給老婆小孩，有時還會因此忘記嘴巴裡還有食物，連飼主都誇讚牠「是位好老公」。兩隻鸚鵡寶寶滿月後已經找到好人家送養，主人也表示之後不會再讓這對鳥夫妻繼續繁殖了。

▲鸚鵡夫妻棲架上「恩愛互餵」　底下單身鳥狂磕小米：快被閃瞎了。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲剛滿月的鳥寶寶們。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鸚鵡夫妻棲架上「恩愛互餵」　底下單身鳥狂磕小米：快被閃瞎了。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲芝麻忙著餵老婆小孩，連嘴巴裡的食物都忘記處理。（圖／網友李宇恩提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 鸚鵡鳥籠浪漫

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