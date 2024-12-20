西高地白㹴趁機鑽冰箱門憨笑　爸爸哄不出來無奈：養了傻兒子

▲田小班發現冰箱門開著，偷溜進去讓爸爸哭笑不得。（圖／網友李俊平提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

網友李俊平家裡養了一隻名叫「田小班」的西高地白㹴，這天田小班發現爸爸正在開冰箱，於是趁機溜進裡面納涼，無論爸爸怎麼勸說都不肯出來，同時還笑咪咪的看著急的飼主，爸爸無奈之下只好拿出手機紀錄下狗兒子的「犯罪現場」。

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▲田小班露出燦爛的笑容，看起來非常可愛。（圖／網友李俊平提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李俊平分享的照片中可以看見，田小班坐在冰箱內露出燦爛的笑容，看起來對內部的溫度非常滿意。飼主在接受《ETtoday寵物雲》的採訪時表示，當時他在開冰箱拿飲料，結果田小班就趁人不注意時從旁邊跳進去，而且還「賴著不想離開」，後來他只好拿出零食引誘，才成功把愛犬哄騙出來。

▲田小班：這裡很涼耶～（圖／網友李俊平提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

李俊平也透露，田小班是隻「熱情、調皮、貼心」的小狗，當他在家時，愛犬的注意力就「永遠不會離開主人」，只要他進浴室，小班就會趴在門口等待，有時比較晚睡，小班也會硬陪著熬夜。小班非常貼心，聽到主人的咳嗽聲，就會衝去猛舔猛親安慰，而在散步時間牠也知道自己走得比較快，還會刻意放慢腳步等飼主跟上。

▲出門散步的田小班，還會特地減速等爸爸。（圖／網友李俊平提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

田小班「霸占冰箱」的可愛照片被爸爸分享到臉書社團「臺灣西高地白㹴」，網友們也被小班陽光的笑容跟淘氣的行為逗樂，在留言區調侃小班是想找地方消暑「需要冷靜一下哈哈」、「原來凍齡的臉是這樣來的」、「很聰明～裡面有吃的又涼涼的」。

▲田小班在門邊等待爸爸出現。（圖／網友李俊平提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）