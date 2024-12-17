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烏克蘭飼主「帶貓逃離戰火」　在山區險凍死互相取暖救命

記者賈沐蓉／綜合報導

烏克蘭一位名叫杜達（Vladislav Duda）的男子為了逃離兵役，於是帶著自己的愛貓桃子一起翻越喀爾巴阡山脈，前往羅馬尼亞避難。不料他們在山區遭遇暴風雪，救難隊找到他們時，桃子正縮在杜達的夾克中，他們互相取暖並奇蹟似的存活下來。

▲烏克蘭飼主「帶貓逃離戰火」　在山區險凍死互相取暖救命。（示意圖，圖片非當事貓／達志影像）

▲杜達帶著自己的愛貓逃離戰火，不料在山區遇到暴風雪。（示意圖，圖片非當事貓／達志影像）

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羅馬尼亞當地的山區救難隊Salvamont Maramures救起了杜達與桃子。在他們官方IG帳號分享的影片中，可以看到當救難隊員拉開杜達的外套時，桃子就迅速冒出頭來，雖然看起來有些狼狽但精神狀況還不錯，甚至還能在隊員的肩膀上爬來爬去。根據救援人員所述，當他詢問杜達是否還好時，他仍在關心愛貓的安危，「我很高興我的貓還活著，我從上帝那兒得到了重獲新生的機會」。

▲烏克蘭飼主「帶貓逃離戰火」　在山區險凍死互相取暖救命。（圖／翻攝自Instagram／@salvamontmaramures）

▲桃子或救時還很有活力，甚至能爬上救難隊員的肩。（圖／翻攝自Instagram／@salvamontmaramures）

綜合外媒報導，杜達與桃子在旅程開始的第4天耗盡了水跟食物，他們只能靠著融化的雪水維生。當時山區的氣溫已經來到-10的低溫，當救援隊找到他們時杜達已經把桃子包在自己的外套幫牠保暖，而小貓的體溫恰好也能讓他的飼主不那麼快凍僵，救援隊的主任在接受外媒的採訪時表示，「這隻貓很溫暖，同時牠也溫暖了自己的飼主，可以說是貓救了他的命」。

▲烏克蘭飼主「帶貓逃離戰火」　在山區險凍死互相取暖救命。（圖／翻攝自Instagram／@salvamontmaramures）

▲隊員們將桃子抱在懷裡，合影留念。（圖／翻攝自Instagram／@salvamontmaramures）

隨後救援隊花了5個多小時將他們帶下山，期間杜達一直緊抱著自己的貓，直到上救護車前他才將貓咪託付給救援隊，並懇求隊員照顧好牠。桃子在被送到動物醫院後，發現牠有輕微的營養不良症狀，幸運的是很快就能恢復。然而牠的主人差點凍傷，之後被送往難民營接受抗炎藥物和血液循環治療，現在他們已經重新團聚。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 救難隊烏克蘭貓咪喀爾巴阡山脈生死冒險

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