GU牛仔裙居然是「吸貓神器 」　喵星人搶鑽還抱著又啃又咬

▲網友穿上GU的牛仔裙去貓咖玩，意外吸引許多貓靠近。（圖／翻攝自X／@ryichispa）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本網友里科麵包（りこパン）意外發現服飾品牌GU的牛仔裙有吸貓的功效，只要穿著這件裙子去貓咪咖啡廳消費，貓咪們就會主動圍過來，並對這件裙子展現出異常的執著，之後她在網路上搜尋相關資料，意外發現有類似經驗的人還不只她一個。

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▲虎班與橘貓爭著想鑽進裙底。（圖／翻攝自X／@ryichispa）

里科麵包X帳號上傳的照片中可以看到，她光顧貓咪咖啡廳時，其中一隻橘貓跟一隻虎班同時擠在她腳邊，似乎是想鑽進裙底，後來虎班成功贏得腳邊的位置，還抱著里科麵包的小腿，對著裙擺又啃又咬，看起來相當滿意布料的口感。回家後好奇的她點開GU的官網查看評價，沒想到也有買家表示家裡的貓超熱愛這件裙子，「簡直就像是在吸食木天蓼一樣！」。

這件事成為了日本網友間的熱門話題，至今該則貼文已經累積了超過1022萬次的點閱。許多貓咪愛好者在留言區表示自己也要去買這件「吸貓神器」來穿，但也有不少飼主發現貓主子對它一點興趣都沒有。不過早在2019就有類似的流言出現，當時GU公司也有對此做出回覆，「我們沒有在染料之中使用貓咪可能喜歡的材料，也尚未清楚引起貓咪興趣的原因」。

▲據傳能吸引貓咪靠近的牛仔裙，官方明確表示布料不含貓咪喜歡的成份。（圖／翻攝自X／@ryichispa）