黑狗想穿「不同顏色鞋」出門　媽拒絕牠不爽汪汪抗議

記者賈沐蓉／綜合報導

美國狗狗阿奇拉(Akira)外出要穿鞋，飼主拿出兩雙不同顏色的鞋子讓牠挑，沒想到阿奇拉堅持要混搭著穿，媽媽拒絕後牠還發出叫聲抗議，儘管牠最後乖乖換上了同顏色的鞋子，表情看起來卻非常不情願。

▲阿奇拉想混搭鞋子出門，被媽拒絕後汪汪大聲抗議。（圖／翻攝自Instagram／akirablackpit）

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IG粉專@akirablackpit分享的貼文中，飼主分別拿出桃紅色與淺黃色的鞋子，詢問愛犬想穿哪種出門。阿奇拉輕輕叼起桃紅色的鞋子，放下後又站到另一雙鞋面前，表示自己想混搭不同顏色的鞋出門，沒想到媽媽說「不行，你只能穿一個顏色！」，牠「汪」一聲表達自己的不滿。不過最後阿奇拉還是換上了桃紅色的外出鞋，但在轉圈展示時看起來並不開心。

▲阿奇拉不開心的轉圈，展示腳上的鞋子。（圖／翻攝自Instagram／akirablackpit）

阿奇拉是一隻治療犬，飼主焦慮發作時牠會趴在胸口上安撫，而媽媽也準備了各式各樣的衣服鞋子，相當疼愛牠。阿奇拉為鞋子「頂嘴」的場面也吸引許多網友留言，不少人都支持阿奇拉的想法「請願讓牠混搭」、「好吧，現在大家都想看混搭版本了」。

▲穿著可愛衣服出門的阿奇拉。（圖／翻攝自Instagram／akirablackpit）

▲阿奇拉展示雜誌上的自己。（圖／翻攝自Instagram／akirablackpit）