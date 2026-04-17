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進香途中巧遇「毛毛萌信徒」　可愛到沿路一直跟在背後

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads網友陳先生在參加白沙屯媽祖進香時，發現前面的香客背上還揹著一位「毛毛小信徒」。一隻呆萌的博美正坐寵物背包裡兜風，背包上還掛著專屬自我介紹牌，笑容燦爛的跟媽媽一起去找媽祖婆，可愛到原PO忍不住跟著狗狗一直走。

▲博美坐在媽媽背上一起追媽祖。（圖／Threads@m122510171提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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博美進香圖

▲背包上還貼著狗狗的自我介紹。（圖／Threads@m122510171提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

進香隊伍驚見萌信徒　降溫設備都齊全

影片中，這隻汪星人坐在專屬坐位上，表情笑咪咪的看著後面的香客，似乎對可以出來玩覺得非常開心。影片上傳至網路後飼主現身回應，這隻小香客名叫「島灰」，平常就很習慣坐在背包裡到處散步，是隻喜歡不用走路、到處兜風的狗狗。這趟進香行媽媽早已幫島灰準備好水、電扇與降溫設備，並避開較為擁擠吵雜的路段，方便隨時依毛孩狀況調整行程。

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隔天又巧遇依舊可愛

第二天原PO又跟島灰再次巧遇，依然坐在媽媽背上的專屬寶座，現在牠跟媽媽也已經結束進香行程順利返家。不少網友也笑說遇見這麼可愛的香客，很難忍住不跟在背後，「這我也會想跟」、「牠的臉看起來很爽」、「到最後是跟著狗狗走了，不是跟媽祖了」。

關鍵字： 標籤:博美犬白沙屯媽祖進香萌寵寵物背包

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【母愛的力量】媽媽抱小女童淚跪白沙屯媽祖...鑾轎停下傾聽賜福

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