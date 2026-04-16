動保女闖餐廳「硬搶活龍蝦」放生　真相曝光打臉：那是老闆寵物

▲龍蝦。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

英國一名動保人士為了捍衛動物權利，竟然闖進當地一間餐廳搶走了水族箱中的一隻活龍蝦，過程中還和工作人員發生肢體衝突，硬把龍蝦丟到附近港口中「放生」，然而她不知道所搶走的龍蝦其實是店內老闆的寵物龍蝦，該龍蝦並不會被食用而是作為教育用途。

女闖餐廳強搶龍蝦 店員奮力阻止

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英國47歲女子斯馬特(Emma Smart)去年4月10日被監視器拍到，闖進多塞特郡韋茅斯(Weymouth)當地餐廳the Old Fish Market內，將手伸進店內水族箱中，強行搶走一隻活龍蝦。

餐廳工作人員發現斯馬特的行為後立即上前阻止，2人在店外發生了拉扯，雖然工作人員奮力想拉住斯馬特，然而最後仍被斯馬特掙脫，手上拿著龍蝦跑向附近港口，最後把龍蝦丟入水中。

自以為在救命 法官怒斥女子行為錯誤

這隻龍蝦自去年被放生後至今生死未卜，身為動物權利活動家的斯馬特以為她是在拯救海洋生物被顧客食用，然而她不知道的是，該龍蝦其實是餐廳老闆庫柏(Anthony Cooper)的寵物喬治(George)，已經在店內養了2年半，不用於販售，而是孩童來訪餐廳時教育用。

An animal rights lunatic stormed into a seafood restaurant & 'freed' a lobster she believed was to be eaten - but it was only kept for educational purposes.



Potty marine biologist Emma Smart has been handed a three-year restraining order banning her from being within 10 metres… pic.twitter.com/vQBFsPDFrQ — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) April 15, 2026

斯馬特上周出庭，雖然辯護律師試圖以她是因為非常關心海洋動物福祉，才會一時衝動，但法官認為，被告所偷的龍蝦不是用於食用，而是教育目的，被告卻堅持要把龍蝦拿出來，甚至丟到港口中是非常錯誤的行為，「這對龍蝦來說絕對不是什麼好事，沒人知道牠能否活下來」。

斯馬特最後對被指控的一項刑事損害罪認罪，被判處為期8個月的有條件釋放，以及一份為期3年的限制令，禁止她靠近餐廳10公尺範圍內，也不得接近任何餐廳工作人員與顧客。