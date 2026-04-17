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約好看獸醫！哈士奇突逃家跑去日托所　主人接通知嚇：去見男朋友

約好看獸醫！哈士奇突逃家跑去日托所　主人接通知嚇：去見男朋友。（圖／翻攝自TikTok／@spotsplaceyqr）

▲哈士奇逃家來見男友。（圖／翻攝自TikTok／@spotsplaceyqr）

記者李振慧／綜合報導

加拿大當地一間寵物日托中心某天突然迎來一位意外訪客，5歲哈士奇蜜西(Missy)的主人事前明明通知工作人員，當天會帶蜜西去看獸醫，然而蜜西卻在沒有主人的情況下自己出現在日托所，把他們嚇了一跳。

太想見朋友　哈士奇逃家自己去日托所

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位於雷吉納市(Regina)的寵物日托中心Spot's Place在網路上分享，13日他們查看監視器時發現一隻狗狗竟然出現在戶外停車場，原本以為是從日托所中跑出來的寵物犬，後來才發現是常客蜜西。

@spotsplaceyqr

someone escaped her house today and came to see us…

♬ The Sweet Escape by Gwen Stefani ft. Akon - ☆ Audios ☆

工作人員表示，蜜西一看到他們就露出大大的笑容，可是身邊卻沒有任何主人，似乎是自己離家跑到每天都會來報到的日托所找朋友。

影片可看到，蜜西進到日托所後就像回到自己家一樣，興奮地到處打招呼，和熟識的工作人員玩耍，後來工作人員讓牠和男朋友夏奇(Shaggy)見面時，2隻狗狗更是興奮極了，立即開心玩在一起，可愛畫面讓影片爆紅。

離家15分鐘路程　主人接電話嚇壞

蜜西的主人金柏莉(Kimberly Hrappstead)後來接受媒體採訪表示，她接到工作人員電話時也嚇了一大跳，他們家距離日托中心約10至15分鐘的路程，路上某些路段車子非常多，幸好蜜西最後平安沒事，由於蜜西以前也曾逃家，所以她和丈夫花費了很多功夫避免，沒想到現在又發生類似的事。

工作人員表示，蜜西自從失去家中的狗哥哥後，每天來這裡和朋友們見面似乎成為牠生活中最喜歡的事，「牠和所內所有狗狗、工作人員都建立了非常好的關係」。

關鍵字： 哈士奇逃家寵物日托加拿大寵物男友Spot’s Place

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