6周小貓掉「工業膠水桶中」7孔被封無法呼吸　靠1物神救援現況曝

▲全身沾滿膠水的小貓獲救。（圖／翻攝自Humane Society of North Texas）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一隻小貓意外掉入工廠一個充滿工業黏著劑的大桶中，雖然被好心人發現後救出，但全身都沾滿厚厚的膠水，導致牠無法進食、喝水或梳理毛髮，性命垂危。

眼耳口鼻全被封 小貓嚴重脫水送醫

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當地動物救援組織Humane Society of North Texas上月31日接獲報案，有人發現一隻約6周大的小貓埃爾默(Elmer)，被困在工廠一個充滿膠水的桶中，救出後發現牠全身沾滿厚重膠水，包含耳朵、眼睛、嘴巴等部位，且嚴重脫水需要緊急醫療照顧。

工作人員表示，為了防止膠水徹底凝固後，造成小貓無法呼吸、進食威脅性命，他們嘗試了許多油類和清潔方法，最後發現使用菜籽油的效果最好，且對貓咪也是最安全的選擇。

耐心溫柔按摩 志工花數小時救貓

救援人員最後花了好幾個小時幫埃爾默清理身體，並在過程中以溫柔的按摩方式盡力安撫小貓，雖然過程不迅速也不輕鬆，但是在人員耐心且細緻的護理下，終於順利把埃爾默身上膠水全部去除，讓牠恢復成一隻毛茸茸的小貓。

埃爾默身上的膠水雖然已經被去除，仍需要一段時間才能完全康復，目前正在寄養家庭中休養、恢復體力。工作人員表示，埃爾默漸漸展現出牠的個性，是一隻溫柔、喜歡和人類接觸的小貓，相信等到牠準備好的那天很快就會被收養。