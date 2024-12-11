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全台最迷你「鵂鶹」瞪大眼睛賣萌　站掃具間取暖只有拳頭大

▲全台「最迷你貓頭鷹」現身林場　躲室內取暖圓滾大眼惹人愛。（圖／惠蓀林場提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鵂鶹為了取暖闖入林場，大眼萌樣深得網友喜愛。（圖／惠蓀林場提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

在南投的惠蓀林場中，一隻鵂鶹（音同休留）因為天冷躲進建築物內取暖，工作人員發現時牠瞪著圓滾滾的大眼睛賣萌，大家都歡迎這位稀有的「小客人」待在屋內暫時歇息。

▲全台「最迷你貓頭鷹」現身林場　躲室內取暖圓滾大眼惹人愛。（圖／惠蓀林場提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲鵂鶹站在鐵鏟上，驚訝的望著出現在眼前的人類。（圖／惠蓀林場提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

惠蓀林場粉專分享，員工在掃具器材區發現這隻小可愛，雙方頓時「大眼瞪小眼」，似乎彼此都在訝異「你怎麼在這裡？」。鵂鶹停在鐵鏟上休息，跟旁邊的掃具一對比，顯得身形非常嬌小，之後牠還移動到屋頂的管線繼續休息。由於最近天氣轉冷，因此工作人員推測貓頭鷹可能是為了避寒才躲進林場的半室內空間。

▲全台「最迷你貓頭鷹」現身林場　躲室內取暖圓滾大眼惹人愛。（圖／惠蓀林場提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鵂鶹飛到屋頂管線休息。（圖／惠蓀林場提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

惠蓀林場工作人員表示，表示現在鵂鶹已經自行飛走，同時也呼籲「森林也是野生動物的家，如果巧遇野生動物請遠觀不干擾」。不過這隻鵂鶹驚訝張大眼睛的模樣實在很可愛，許多網友都在貼文下留言「可愛爆炸」、「背後也有眼睛！！！」、「鵂鶹：外面冷吱吱，借躲一下」。

▲全台「最迷你貓頭鷹」現身林場　躲室內取暖圓滾大眼惹人愛。（圖／惠蓀林場提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲鵂鶹站在窗邊，跟林場員工大眼瞪小眼。（圖／惠蓀林場提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

鵂鶹是台灣最小型的貓頭鷹，主要棲息在中海拔山區森林地區，體型與成人的拳頭差不多，屬於臺灣特有亞種與二級保育類野生動物。平時牠們以小型鳥類、哺乳類和昆蟲為食，是少數會在白天狩獵活動的貓頭鷹。《ETtoday寵物雲》也要提醒讀者，任意捕抓保育類會觸犯《野生動物保護法》，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元。

▲▲全台「最迷你貓頭鷹」現身林場　躲室內取暖圓滾大眼惹人愛。（圖／翻攝自農業知識入口網）

▲鵂鶹體型大約是成人拳頭的大小。（圖／翻攝自農業知識入口網）

 

關鍵字： 鵂鶹惠蓀林場野生動物

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