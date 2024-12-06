賓士貓店長上班「狂聞客人屁股」　媽笑：叫你接客不是騷擾

▲賓士貓上班接客，狂聞顧客屁股。（影／網友潘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

黑白貓「Go吉」是一隻1歲2個月的小女生，也是安全帽店的店貓，這天牠上班時偷偷跑到顧客身後摩蹭撒嬌，還狂聞對方屁股，潘小姐見狀又好氣又好笑，開玩笑斥責Go吉「是要接待客人，不是騷擾！」。奴才將愛貓的「騷擾過程」分享至網路，吸引許多網友敲碗求店名朝聖。

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▲正在跟客人撒嬌的Go吉。（圖／網友潘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

潘小姐分享的影片中，可以看見Go吉坐在客人身後，先是對著背聞了一圈，接著又一路往下移動到臀部附近繼續檢查，確認完後再跑到旁邊的男客人身邊，瞄準屁屁繼續嗅聞，最後還不忘用力的蹭一下來示好。幸好兩位顧客並不排斥Go吉的行為，後來還擼了一陣子的貓。

▲Go吉用自己的方式接待客人。（圖／網友潘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

潘小姐與《ETtoday寵物雲》分享，Go吉是對面豆花店老闆撿到的貓，已經有2隻貓的潘小姐原本只是幫忙拍照找領養，結果被萌倒當晚就收編成家中老三。至於「Go吉」的名字則是來自台語「顧錢」的諧音，其中的吉字則是擷取那間豆花店的店名，平時的牠也非常喜歡跟人互動，飼主表示，如果Go吉發現客人沒反應「就會叫到客人理牠為止」。

▲Go吉剛被媽媽帶回家，是隻高顏值小貓！（圖／網友潘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Go吉正跟在前輩貓身邊學習怎麼顧門。（圖／網友潘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

遇到沒客人的時候Go吉就會一直睡，除非太睏，否則只要聽到人出現就會醒來接客，但牠不喜歡小朋友，曾經被興奮大叫的小小孩嚇到揮拳。隨後潘小姐將Go吉的「騷擾影片」分享到臉書上，吸引許多網友留言「哪來的痴漢」、「貓：帥哥美女你們好香喔」、「這個騷擾我可以」，也有許多人敲碗「請問店在哪裡」、「哪家安全帽店這麼好？我也想去！」自願被Go吉騷擾。

▲Go吉正在跟前輩享用客人帶的肉泥。（圖／網友潘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Go吉：聽說我的名字是顧錢的意思，那也可以招財吧！（圖／網友潘小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）