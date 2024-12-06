鸚鵡下樓梯「雙腳踩空」　嘴咬欄杆空中晃尷尬等奴才解救

記者賈沐蓉／綜合報導

日本小太陽鸚鵡Urokochan（ウロコちゃん）打算從鳥籠上層往低處移動，但牠顯然沒有做好路線規劃，經過一翻掙扎後變成自己用鳥喙咬住欄杆，身體整個懸空掛在籠門口，嚇得飼主趕緊把毛孩救下來。Urokochan笨拙下樓的影片被飼主上傳至社群媒體X，立刻成為網友們的關注焦點。

▲Urokochan：要下樓梯欸，這不難吧？（圖／翻攝自X／@nico_y_t）

[廣告]請繼續往下閱讀...

在X帳號@nico_y_t上傳的影片中，可見Urokochan先是停在鳥籠門口上方，打算移動到下方的棲木上。牠先是跺跺鳥爪，似乎是在猶豫下一步該往哪裡踩，結果在腦袋完成思考前，身體就自己開始行動，牠先是轉身咬住籠門上方的欄杆，然後伸出一隻腳去找支撐點，結果另一隻腳沒抓穩滑倒，就變成雙腳懸空只靠鳥喙掛在門口的搞笑模樣。

▲鸚鵡下樓梯沒規劃好路線，結果害自己吊在半空中。（圖／翻攝自X／@nico_y_t）

隨後飼主馬上伸手撐住Urokochan，讓牠可以安全的站在手掌上脫困。飼主分享了這笨拙的下樓方式，並幽默調侃「完全沒有計畫呢」。許多網友也被鸚鵡搞笑的模樣逗樂，紛紛在留言區評論「太可愛了哈哈」、「小魚子：欸？啊...腿短...」、「這是一起救援事故呢」。

▲飼主身手撐住小魚子，讓牠能安全著陸。（圖／翻攝自X／@nico_y_t）