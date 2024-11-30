鬥牛犬見媽感冒「表演裝病」　窩毛毯哼哼叫想幫忙分擔

▲鬥牛犬看飼主生病就裝病，演技逼真到幾乎所有人都會信。（圖／翻攝自TikTok／copperthebully28）

記者賈沐蓉／綜合報導

英國鬥牛犬庫博（Copper）有一個特別的習慣，每當飼主生病牠就裝病，演技之逼真幾乎所有人都會相信牠是真的不舒服。這天媽媽得了感冒，於是牠把自己塞進毛毯裡，只露出一顆頭可憐兮兮地望著媽媽。生病中的飼主被自家愛犬的搞怪行為逗樂，錄下這段「裝病」影片後在網路上分享，意外讓愛犬成為關注焦點。

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▲庫博整隻狗塞在毯子裡，只露出一隻狗爪。（圖／翻攝自TikTok／copperthebully28）

在TikTok帳號@copperthebully28上傳的影片，可見庫博全身裹在黑色的毯子裡，趴在地上的牠一聽到媽媽問「你也生病了嗎？」，立刻回頭望著飼主，雙眼通紅眼神哀傷的模樣看起來就像真的身體不適，讓同樣躺在沙發上休息的媽媽忍不住笑出聲。隨後飼主將這段「人生病狗裝病」的影片分享至愛犬的TikTok帳戶，至今已經吸引超過300萬點閱率。

庫博的「裝病」行為除了吸引網友的目光外，也有不少人告訴飼主，這可能是庫柏表達關心的一種方式「她很有同理心，而且感受到你的痛苦」、「牠不希望你獨自承擔」、「庫博：媽咪我們現在在同一條船上了」。雖然庫柏表達關心的方式很可愛，但《ETtoday寵物雲》還是要提醒您，發現毛孩身體異常還是要盡快就醫喔。

▲平常狀態下的庫博，正在狗窩裡呼呼大睡。（圖／翻攝自TikTok／copperthebully28）