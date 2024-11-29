螃蟹會發光！阿金陪嬰兒玩「興奮拍地」動作同步　還轉頭叫他快看

▲黃金獵犬跟弟弟一起觀察新買的螃蟹玩具，一人一狗專注地看著它移動。（圖／翻攝自TikTok／littlegoldenjet）

記者賈沐蓉／綜合報導

國外一隻名叫傑特（Jet）的黃金獵犬，發現飼主買了一個會動、會發聲的螃蟹玩具給家裡的小寶寶玩，受到玩具吸引的牠也跟著小嬰兒一起趴在地上，專注看著玩具移動，手掌開心拍著地板、屁股也跟著扭動，跟旁邊小嬰兒的動作看起來一模一樣。這段人狗「神同步」的可愛影片都被飼主拍下，分享至網路後融化了許多網友的心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲傑特：這居然會動！好厲害！！（圖／翻攝自TikTok／littlegoldenjet）

在TikTok帳號@littlegoldenjet所分享的影片中，能看到傑特趴在地上，而牠的人類弟弟則趴在嬰兒床上，一起看著不遠處正在發光移動的螃蟹玩具。激動的傑特興奮伸爪輕拍地面，並搖晃著自己的尾巴，還不忘回頭看寶寶，似乎是在跟他說「你看到了嗎？」。一旁被玩具吸引的小嬰兒也扭動著身體，嘗試接近眼前的新東西。人跟狗狗神同步玩玩的可愛畫面出現在網路上後，至今已吸引超過120萬次點閱。

平時的傑特跟寶寶的關係也很不錯，之前他們還一起盯著媽媽的點心，試圖以「群眾壓力」來分到一口零食，但毫不意外的失敗了。這篇寶寶與黃金獵犬「同步玩玩具「的影片娛樂了許多網友，不少人紛紛在留言區評論「好可愛啊啊」、「看看他在拍拍的前爪」、「就是兩個寶寶」。

▲黃金獵犬與弟弟一起看著媽媽，希望能分到一口點心。（圖／翻攝自TikTok／littlegoldenjet）