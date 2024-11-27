居酒屋面試被「萌犬店長」騷擾　躺大腿舔臉還可能直接睡著

▲居酒屋的萌犬店長騷擾應徵者面試，還直接跳上他們的大腿。（圖／翻攝自X／犬店長のいる焼き鳥居酒屋(串銀蔵)）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本的一家居酒屋最近要招募兼職員工，老闆特地在X帳號警告應徵者，面試期間可能會被「狗店長」躺大腿騷擾。原來這位狗店長是隻查理士王小獵犬，名叫Lippe（リッペ），平時最喜歡的「工作」就是跳上客人的大腿。這條消息一發出瞬間成為網友間的熱門話題，目前已經有超過80萬次的點閱率。

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▲Lippe趴在應徵者的懷裡，陪著一起面試。（圖／翻攝自X／犬店長のいる焼き鳥居酒屋(串銀蔵)）

在居酒屋帳號@犬店長のいる焼き鳥居酒屋(串銀蔵)發布的貼文中，Lippe正趴在應徵者懷裡，好奇的盯著桌子上的資料，另一張照片則是牠把頭饋在桌子邊緣，似乎是覺得這場面試實在太過催眠。老闆也在圖片配文中提醒，面試途中Lippe「一定會跑到大腿上」，有時會嘗試舔應徵者的臉，甚至「直接在膝蓋上睡著」，不過面試仍會正常進行因此需多加留意。

儘管老闆強調這份兼職的工作內容是「居酒屋相關業務」，但顯然許多網友只想去體驗Lippe的「騷擾」。目前店裡除了Lippe，還有另外兩隻名叫Joa（ジョア）與Kiki（キキ）狗會輪流接客。在這條「狗店長騷擾應徵者」的消息在網路上傳開後，立刻吸引許多愛狗人士的注意「哇嗚，這就是最理想的工作場所」、「Lippe：這個人…不錯！」、「我不想上班，但想來面試哈哈」。

▲Lippe：面試要結束了沒？（圖／翻攝自X／犬店長のいる焼き鳥居酒屋(串銀蔵)）

▲Lippe與店裡的其他兩隻狗，三隻一起待在門口。（圖／翻攝自X／犬店長のいる焼き鳥居酒屋(串銀蔵)）